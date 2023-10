Niesamowity Wrocław: 18 ciekawostek o stolicy Dolnego Śląska. Ile jest rzek we Wrocławiu, kto nosi cylinder na Ostrowie Tumskim?

Szukacie pomysłu na weekend we Wrocławiu? Proponujemy wycieczkę po mieście śladem jego najbardziej niezwykłych miejsc, rekordowych budowli, nietypowych zabytków i tradycji. Gdzie we Wrocławiu znajdziecie XIX-wieczny odpowiednik kina 3D, czym zajmuje się dżentelmen w cylindrze, ile jest mostów w stolicy Dolnego Śląska i który jest światowym rekordzistą? Przekonajcie się! Nasza lista 18 ciekawostek, faktów i opowieści o Wrocławiu pozwoli wam poznać miasto z nowej, zaskakującej strony.

Takiego Wrocławia nie znacie. 18 faktów i ciekawostek, które zaskoczą mieszkańców i turystów

Ile właściwie jest mostów we Wrocławiu? To możecie wiedzieć, ale czy zgadniecie, ile tam płynie rzek? Albo czym wyróżnia się wrocławski Rynek? Albo w której lokalnej restauracji stołowali się wielcy poeci epoki romantyzmu? Albo gdzie we Wrocławiu można zobaczyć obraz tak wielki, że „Bitwa pod Grunwaldem” Matejki wygląda przy nim jak błaha przepychanka? Odpowiedzi na te pytania - i jeszcze sporo innych - znajdziecie na naszej liście 18 fascynujących faktów i zaskakujących ciekawostek o Wrocławiu. Givaga, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Wrocław jest bardzo stary, bardzo piękny i bardzo tajemniczy. Skrywa niejeden sekret i niespodziankę, które mogą zadziwić nie tylko turystów, ale nawet rodowitych mieszkańców.

Wyszukaliśmy 18 faktów, ciekawostek, legend i niespodzianek Wrocławia. Przekonajcie się, z czego jest znany Wrocław i czym się wyróżnia. Sprawdźcie swoją wiedzę o mieście i zaplanujcie weekendową wycieczkę po stolicy Dolnego Śląska śladami miejsc z naszej listy. To dobra zabawa i okazja do poznania miasta z nowej, niezwykłej strony.

Czym zaskoczy was Wrocław? Miasto skrywa sporo niespodzianek

Wśród naszych ciekawostek o Wrocławiu znajdziecie odpowiedzi na pytania m.in. o to: Jak brzmi wrocławski hejnał?

Ile rzek płynie przez Wrocław (wcale nie tylko Odra)?

W której restauracji stołowali się Chopin i Słowacki?

Skąd wzięła się nazwa Wrocław?

Który most Wrocławia jest najdłuższy i ile jest mostów w całym mieście?

Gdzie we Wrocławiu można znaleźć igloo?

Jakiego tajemniczego dżentelmena można spotkać wieczorem na Ostrowie Tumskim?

Gdzie we Wrocławiu szukać XIX-wiecznego odpowiednika kina 3D?

Zapraszamy do lektury – przekonajcie się, jakich 18 niespodzianek skrywa piękny Wrocław.

Niezwykłe fakty i ciekawostki o Wrocławiu. Poznajcie miasto z zaskakującej strony!

Jak duży jest Wrocław? Według najnowszych danych GUS we Wrocławiu mieszka ok. 674 tys. osób. Stolica Dolnego Śląska to więc trzecie pod względem liczby ludności największe polskie miasto (za Warszawą i Krakowem). Pod względem powierzchni Wrocław jest jednak dopiero siódmy. Liczy 29 281 ha. Warszawa ma 51 720 ha, ale najrozleglejszy jest Gdańsk, liczący 68 300 ha. Wrocław to jedno z najludniejszych polskich miast, ale pod względem obszaru daleko mu do rekordzisty. Fot. Tomasz Holod / Polskapresse Skąd wzięła się nazwa Wrocław?

Nazwa Wrocławia ma niejasne pochodzenie. Trudno się dziwić, skoro w najstarszych kronikach nie ma zgody co do tego, jak właściwie nazywało się miasto. Można spotkać wiele wariantów nazw, w tym np. Wrotizlaensem, Wortizlava, Vuartizlau, Vrastislavia, Wrezlaue, Wreczelaw. Niemiecka nazwa Breslau pochodzi od osady Wrocław na Ostrowie Tumskim. Historycy podejrzewają, że nazwa Wrocławia wywodzi się od imienia Wrocisław, oznaczającego tego, który pokonuje wrogów, zmusza ich do ucieczki. Inni upierają się, że gród nazwano na cześć księcia czeskiego Vratislawa I, który miał nim władać, nie zgadzają się jednak daty. Vratislaw zmarł w 921 r., a pierwszy gród we Wrocławiu datuje się na 940 r. Nie tylko Odra. Wrocław ma o wiele więcej rzek! Wrocław nazywa się czasem Wenecją Północy, ponieważ przecina go wiele rzek – nie tylko Odra. Łącznie wszystkich rzek, rzeczułek i kanałów, płynących przez Wrocław, jest aż 19. Oto pełna lista:

Brodówka

Bystrzyca

Czarna Woda

Dobra

Kasina

Leśna

Ługowina

Odra

Oława

Oporówka

Piskorna

Ryńka

Stabłówka

Stara Widawa

Strzegomka

Ślęza

Trzciana

Widawa

Zielona Wrocław – miasto mostów Wrocław nazywany bywa Wenecją Północy także z powodu wielkiej liczby mostów i kładek, przerzuconych nad tutejszymi rzekami. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu utrzymuje aż 111 mostów i 38 kładek! Dla porównania – Warszawa ma tylko 11 mostów. Chociaż liczba wrocławskich mostów może być imponująca, daleko Wrocławowi do europejskich rekordzistów. Które miasta Europy mają najwięcej mostów? Petersburg – 342 mosty

Wenecja – 435 mostów

Amsterdam - 1200 mostów

Hamburg – absolutny rekordzista, mający aż 2500 mostów i mostków

Który most Wrocławia jest najdłuższy? Wyjątkowo długi jest Most Rędziński. Ma 612 m długości i jest nie tylko najwyższym mostem we Wrocławiu, ale dzierży też inne rekordy. To oficjalnie najdłuższy żelbetowy most podwieszony w Polsce i największy pod względem powierzchni most żelbetowy na całym świecie! Most Rędziński ma też najwyższy pylon w Polsce, wysoki na 122 m, a więc sięga wyżej, niż taras widokowy na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (114 m). Most Rędziński otwarto na koniec wakacji 2011 r.; budowa trwała 3 lata. Most Rędziński dzierży kilka rekordów. Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska Najwyższe budynki we Wrocławiu Skoro już jesteśmy przy rekordowych konstrukcjach – który budynek we Wrocławiu jest najwyższy?

To Sky Tower, wysoka na 212 m. Nie jest to najwyższy budynek w Polsce (ten rekord należy obecnie do Varso Tower w Warszawie, wznoszącej się na 310 m, oficjalnie najwyższej budowli w całej Unii Europejskiej), ale Sky Tower wyróżnia się pod kilkoma względami. Jest oficjalnie najwyższym mieszkalnym budynkiem w Polsce. Możecie tu też skorzystać z najwyżej położonego punktu widokowego w kraju – tarasu na 49. piętrze, z którego przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet górę Śnieżkę.

Wrocław to jednak nie tylko wieżowce. Który kościół w mieście jest najwyższy? Ten tytuł należy do archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela, której wieże mają 97 m wysokości. Katedra mieści też największe w Polsce organy na 151 głosów, pierwotnie zainstalowane w Hali Stulecia na jej uroczyste otwarcie. Sky Tower to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. Pawel Relikowski / Gazeta Wroclawska Czytaj też: Wrocław za darmo. Atrakcje, niezwykłe miejsca i zabawy na weekend w stolicy Dolnego Śląska bez wydawania pieniędzy Jak brzmi hejnał Wrocławia? Wrocław też ma swój hejnał, choć nie tak znany jak ten krakowski. Odgrywany jest w każda niedzielę o godz. 12:00 z wieży Starego Ratusza. Nie urywa się nagle, jak ten w Krakowie, i można wysłuchać całej melodii. Chcecie wiedzieć, jak brzmi?

Posłuchajcie nagrania poniżej:

Rekordowa Panorama Racławicka „Panorama Racławicka” to jedna z najbardziej znanych atrakcji Wrocławia. To także największy polski obraz na płótnie, jaki zachował się do naszych czasów. Ma aż 114 m długości – blednie przy niej „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki, długa na ledwie 10 m.

„Panoramę” można oglądać w specjalnej rotundzie. Obraz zawieszono w taki sposób, że obserwatorzy znajdują się pośrodku ukazanej na płótnie bitwy pod Racławicami. W XIX w., gdy powstał obraz, tego rodzaju dzieła były niezwykle popularne, pełniły rolę podobną do współczesnych filmów 3D. Panorama Racławicka ma 15 m wysokości i 114 długości. Bitwa pod Grunwaldem wygląda przy niej jak chustka do nosa. Magda Pasiewicz / polska press Najstarsze polskie zoo z rekordową liczbą zwierząt

Wrocławski Ogród Zoologiczny jest najstarszy w Polsce. Założono go w 1865 r. Nie jest wprawdzie największy pod względem powierzchni (ma 33 ha), za to mieszka tu najwięcej zwierząt ze wszystkich polskich ogrodów zoologicznych, bo aż ok. 10 tys., należących do 1130 różnych gatunków. Hala Stulecia: cud architektury na liście UNESCO We Wrocławiu wznosi się jeden z najsłynniejszych obiektów architektonicznych na Dolnym Śląsku .To Hala Stulecia, znana wcześniej jako Hala Ludowa. Zbudowano ją w latach 1911-1913 na stulecie bitwy pod Lipskiem, w której Prusy razem z Austrią, Szwecją i Rosją pokonały napoleońską Francję. Hala Stulecia, zaprojektowana przez Maxa Berga, imponuje wieloma przełomowymi rozwiązaniami architektonicznymi, w tym ogromną żelbetonowa kopułą o średnicy 67 m i widownią na 7200 miejsc, które na wiele lat uczyniła ją największym obiektem widowiskowym w tej części Europy.

W 2006 r. Hala Stulecia we Wrocławiu została wciągnięta na listę dziedzictwa ludzkości UNESCO. Łącznie na liście UNESCO znajdują się aż 3 cuda Dolnego Śląska. Gdzie we Wrocławiu stoi igloo? We Wrocławiu możecie zachwycać się przykładami architektury starej i nowej, z niemal wszystkich historycznych stylów. Ale czy wiecie, że w mieście stoi też igloo? A w każdym razie willa przypominająca igloo, wzniesiona w 1963 r. według projektu Witolda Lipińskiego. Możecie ją zobaczyć pod adresem Moniuszki 33 na Zalesiu.

Krasnale Wrocławia – ile ich jest? Od 2001 r. we Wrocławiu stale zwiększa się liczba krasnali – pociesznych figurek, poukrywanych w różnych miejscach miasta. Zabawa w poszukiwanie krasnali to chyba najpopularniejsza gra miejska w Polsce, która zainspirowała zresztą podobne rozrywki także w innych miastach w kraju. Ile dokładnie jest krasnali we Wrocławiu? Podobno nikt tego do końca nie wie. Na pewno jest ich ponad 450, w tym ok. 100 do znalezienia w ścisłym centrum. Szukanie krasnali we Wrocławiu to zabawa dla całej rodziny Pawel Relikowski / Polska Press Wrocławski Rynek: mniejszy, ale starszy od krakowskiego

Wrocławski Rynek na pewno jest piękny – stoi przy nim wiele zabytkowych kamienic i wyjątkowo duży, świetnie zachowany gotycki ratusz. Nie jest jednak największy w Polsce. Ma ok. 3,8 ha powierzchni i wyprzedzają go dwa inne place: Rynek w Krakowie (4 ha) i rekordowy rynek w Olecku o powierzchni aż 6,4 ha. Za to można powiedzieć, że wrocławski Rynek jest starszy od krakowskiego. Wytyczono go już w 1242 r., a krakowski w 1257 r. Najstarsza restauracja w Polsce jest we Wrocławiu Piwnica Świdnicka w podziemiach Starego Ratusza uchodzi za najstarszą restaurację w Polsce, a może i w całej Europie. Jej założenie datuje się na 1273 r., ale eksperci spierają się, czy od tej daty należy liczyć wiek restauracji, skoro początkowo Piwnica była raczej piwiarnią. Tak czy siak, to jedna z najstarszych knajp w całej Europie, którą swego czasu odwiedzili m.in. Chopin, Słowacki i Goethe. Piwnica Świdnicka to najstarsza nadal czynna restauracja w Polsce, a może i w całej Europie. Pawel Relikowski / Polska Press Niezwykłe latarnie Ostrowa Tumskiego

Ostrów Tumski to najstarsza część Wrocławia. Do dziś zachowała niezwykły urok. Można tu podziwiać nie tylko stare kościoły i wiekowe mury, ale też wyjątkowe latarnie gazowe z XIX w. Latarnie działają do dziś i codziennie musi je zapalać i gasić specjalista – latarnik, noszący tradycyjny kominiarski cylinder i pelerynę. Ma pełne ręce roboty – na całym Ostrowi jest niemal 100 latarni. Zabieganego latarnika możecie spotkać w czasie wieczornych spacerów po tej magicznej okolicy. Tradycja codziennego zapalania i gaszenia latarni gazowych utrzymała się we Wrocławiu. Fot. Janusz WóJtowicz / Polskapresse Latarnie gazowe dają piękne światło. Fot. Janusz WóJtowicz / Polska Press Gdzie rośnie najstarsze drzewo we Wrocławiu?

Nie wiadomo dokładnie, które drzewo jest najstarsze w całym Wrocławiu. Najczęściej wskazuje się jednak na dąb szypułkowy „Dziadek”, rosnący przy ul. Kopernika, na skraju Parku Szczytnickiego. Ma ok. 440 lat, a więc wyrósł ok. 1630 r. Jak to dawno temu? Drzewo rosło na swoim miejscu jeszcze przed powstaniem Chmielnickiego, opisanym przez Sienkiewicza w powieści „Ogniem i Mieczem”. Gdzie spotkacie czarownice Wrocławia? We Wrocławiu sporo legend wiąże się z czarownicami. Najsłynniejsza dotyczy tzw. Mostku Pokutnic, czyli kładki między wieżami kościoła św. Marii Magdaleny. Rozciąga się stąd piękny widok na wrocławski rynek i może dlatego – według opowieści – w dawnych czasach wieczorami przylatywały tu czarownice, by spoglądać na miasto. Dwie z nich – Martynka i Tekla – zostały uwiecznianie w formie rzeźb, które może podziwiać każdy, kto wdrapie się na Mostek, wiszący 47 m nad ziemią. Martynka i Tekla, wrocławskie czarownice na Mostku Pokutnic. Pawel Relikowski / Polska Press Nietypowy pomnik we Wrocławiu

W Polsce nie brak nietypowych pomników. Jeden z nich stoi we Wrocławiu przy ul. Jatki. Poświęcony jest nie bohaterom wojennym, władcom czy radcom miejskim, lecz zwierzętom rzeźnym, które żywią Wrocławian od wieków. Wśród figur łatwo zidentyfikować np. cielaka, prosię, gęś, królika i kozę.