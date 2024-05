Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w nagrzanym samochodzie!

Policja przypomina, że upał to nie tylko idealna pogoda do wypoczywania nad wodą lub opalania się. Jest to również ogromne zagrożenie dla każdej żywej istoty, która przebywa w nagrzanym samochodzie. Nie zostawiajmy, nawet na chwilę, dzieci i zwierząt w samochodzie podczas upalnych dni. Wewnątrz zamkniętego auta nie ma cyrkulacji powietrza, co uniemożliwia swobodne oddychanie. Uchylenie szyb również nie jest dobrym rozwiązaniem. Temperatura w zamkniętym samochodzie wzrasta bardzo szybko, nawet o kilkanaście lub kilkadziesiąt stopni Celsjusza.