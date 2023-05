NBP upamiętnił budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Moneta o nominale 5 zł dostępna jest już w sprzedaży OPRAC.: KK

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę okolicznościową w standardzie obiegowym o nominale 5 zł z serii "Odkryj Polskę" - "Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną". Nakład monety wyniesie do miliona sztuk. Można ją nabyć we wszystkich oddziałach okręgowych NBP.