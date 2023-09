Najpiękniejsze wioski we Francji. Tam zasmakujesz życia bez pośpiechu i odkryjesz urodę francuskiej natury

Nieodkryte zakątki Europy – malownicze wsie Francji

Pragniesz podróżować, a jednocześnie brak ci spokoju? Oto lokalizacje, w których czeka na ciebie mnóstwo wyjątkowych krajobrazów i... cisza – poznaj najładniejsze francuskie wioski. Wirestock / iStock / Getty Images Plus

Na hasło „wycieczka do Francji” wielu z nas automatycznie myśli o imponującej wieży Eiffla, która jest znakiem rozpoznawczym stolicy kraju, Paryża. To europejskie państwo ma jednak do zaoferowania dużo, dużo więcej – wybierzcie się z nami w podróż po najbardziej urokliwych wsiach Francji, słynących z niezapomnianych widoków i długich tradycji. Tam życie toczy się bez pośpiechu, a bliskość natury zapewnia wewnętrzny spokój...

Na liście znajdziecie m.in.: