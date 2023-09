Najpiękniejsze połoniny Bieszczad – to świetne miejsca na jesień w górach

Odkryj najpiękniejsze połoniny w Bieszczadach

Bieszczady, to kraina pełna dzikich i malowniczych krajobrazów, a połoniny, charakterystyczne dla tego regionu, stanowią nieodłączny element tego zachwycającego terenu. Te wysokogórskie łąki to prawdziwy skarb Bieszczad, a jesienią stają się jeszcze bardziej magiczne. Poznajmy tajemnice i piękno bieszczadzkich połonin.

Bieszczadzkie połoniny to prawdziwe skarby natury. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem wędrówek, czy po prostu szukasz spokoju i piękna przyrody, warto odwiedzić te wyjątkowe miejsca.



CC BY-SA 4.0 Henryk Bielamowicz/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Połoniny to wysokogórskie łąki, które stanowią unikalną część krajobrazu Bieszczad. Nazwa „połonina” wywodzi się z języka wschodniosłowiańskiego i oznacza „puste miejsce”, „nieużytek” lub „miejsce nienadające się do uprawy”. To zrozumienie jest dosyć trafne, gdyż połoniny to tereny trudno dostępne, położone na dużych wysokościach, gdzie naturalna roślinność ma swobodę rozwijania się.