Najmodniejsze zimowe kreacje Kasi Cichopek. Aktorka wyznacza w tym sezonie trendy

Za co internauci pokochali Kasię Cichopek?

Na Sylwestra Kasia Cichopek proponuje błyszczącą kreację

Kasia Cichopek szykuje się już do Sylwestra. 22 grudnia pokazała się swoim fanom na Instagramie w sylwestrowej kreacji z marki fast fashion, Born2be. Aktorka ma na sobie czarną sukienkę kopertową z cekinami i ozdobnymi nitkami w wersji mini. W ręku trzyma małą czarną torebkę we wzorki kojarzące się ze sztucznymi ogniami, a do tego założyła czarne sandały na szpilce z paskami zdobionymi cyrkoniami.