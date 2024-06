BABCIA Agnieszka Chylińska. Tak wygląda gwiazda! Dziś trudno ją poznać w takim wydaniu irokez, jeżyk, dredy... Chylińska i jej metamorfozy PN

Wszystkie twarze Agnieszki Chylińskiej! Artystka na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.