Najlepsza plaża w Polsce? To się dopiero okaże. Trwa internetowe głosowanie, a uczestnicy plebiscytu mogą liczyć na nagrody

Trwa głosowanie na najlepszą polską plażę. Wy też możecie wziąć w nim udział

W tym roku ma powstać już dziesiąty ranking najlepszych polskich plaż. Z okazji okrągłej rocznicy redakcja Magazynu Travelist postanowiła zaangażować internautów do tworzenia rankingu. W ten sposób najlepsze plaże zostaną wybrane przez samych plażowiczów.

Portal bookingowy Travelist co roku tworzy ranking najlepszych polskich plaż nad Bałtykiem. Zestawienie powstaje przy udziale ekspertów, którzy oceniają m.in. wygląd plaż i ich otoczenia, czystość, poziom bezpieczeństwa, zastosowanie zasad ochrony środowiska itp.

Jak zagłosować na najlepszą polską plażę?

Ankieta zawiera nazwy 30 nadbałtyckich plaż – każdy głosujący może wskazać 3 plaże. Jest też miejsce na dopisanie innej plaży, której nie ma na liście.

Głosowanie na najlepsze polskie plaże trwa do niedzieli 11 czerwca, do godz. 23:59. Do tego czasu macie szansę na wzięcie udziału w głosowaniu i wskazanie królowej polskich plaż.

W ankiecie do głosowania można wybrać jedną z 30 plaż z listy lub dopisać własną ulubioną plażę, nieuwzględnioną przez organizatorów plebiscytu. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

