Najciekawsze trasy rowerowe nad Bałtykiem – idealne na majówkę 2023. Spodobają się amatorom i doświadczonym rowerzystom

Polskie wybrzeże to nie tylko głośne plaże pełne parawanów – to przede wszystkim malownicze tereny i dobrze rozwinięta infrastruktura rowerowa. Wybierając się na nadmorski urlop, warto zabrać ze sobą swój jednoślad i poświęcić chociaż jeden dzień na odkrycie uroków północnej Polski właśnie z rowerowego siodełka. Oto najciekawsze trasy rowerowe nad Bałtykiem, które idealnie sprawdzą się podczas majówki. Przypadną do gustu amatorom i doświadczonym rowerzystom.

Ciekawe trasy rowerowe nad Bałtykiem

Wśród niektórych turystów utarło się stwierdzenie, że na aktywny wypoczynek należy wybrać się w góry, a nadmorski urlop można spędzić tylko leżąc na plaży. Nic bardziej mylnego – krajowe wybrzeże obfituje w różnorakie ścieżki rowerowe. Prowadzą one niekiedy przez dziewicze tereny, gdzie zaznacie spokoju od miejskiego zgiełku. Przygotowaliśmy subiektywne zestawienie najciekawszych tras rowerowych nad Bałtykiem. Być może skorzystacie z tych informacji podczas najbliższego wypadu na północ naszego kraju? Trasa R10

Wprawionym rowerzystom znana jest pewnie nadmorska trasa R10. Prowadzi dookoła basenu Morza Bałtyckiego (przez Niemcy, Rosję, Danię, Szwecję, Finlandię, Łotwę, Litwę i Estonię) i ma w sumie 8539 km długości. Polski kawałek mierzy „skromne” 588 kilometrów i biegnie przez ponad kilkadziesiąt lokacji, m.in.: Świnoujście,

Międzyzdroje,

Mielno,

Darłowo,

Ustkę,

Frombork.

Oczywiście, pokonanie całego odcinka rodzimej trasy wymaga wielu przygotowań, jednak nie ma przecież potrzeby, żeby porywać się na tak długą wyprawę. Początkującym proponujemy szczególnie start z Międzyzdrojów i lekkie zboczenie z trasy w celu udania się do Wolińskiego Parku Narodowego. Odnajdziecie tam wyjątkowe Jezioro Turkusowe, które najlepiej podziwiać z punktu widokowego Piaskowa Góra.

Trasa rowerowa z Gdańska na Hel

Jedną z najpopularniejszych i, wbrew pozorom, dość łatwych tras jest ta prowadząca z Gdańska aż na Hel. Jej długość to ok. 100 km, więc wcześniej warto poznać swoją rowerową wytrzymałość i sprawdzić, które ośrodki w pobliżu ścieżki oferują miejsca noclegowe. Jadąc z Gdańska przez Sopot, Gdynię, Puck i Władysławowo znajdziecie się na samym końcu Półwyspu Helskiego, uświadczając po drodze pięknych widoków. Wycieczkę można zacząć w dowolnym momencie. Jeżeli nie dysponujecie wystarczającą ilością czasu lub sił, polecamy rozpoczęcie jazdy we Władysławowie, od którego odległość na Hel to ok. 35 km jednośladem.

Rowerem z Koszalina do Kołobrzegu

Ta malownicza ścieżka licząca ok. 65 km to idealna propozycja dla fanów przyrody. Rowerem przejedziecie tu tuż obok klifów, mokradeł i przepięknych plaż odznaczających się piaskiem w kolorze jasnego złota. Z Koszalina droga prowadzi przez kilka osad rybackich, dookoła jeziora Jamno. W trakcie jazdy pokonacie też lasy, pola i mokradła. Po minięciu Mielna czeka wycieczka przez Ustronie Morskie, a stamtąd już tylko jazda przy brzegu i plaża, woda oraz szum fal…

Jak przygotować się do dłuższej jazdy rowerem?

Przede wszystkim, jeśli planujecie rowerowy wypad (niekoniecznie nad Bałtyk), a transport jednośladem nie towarzyszy wam na co dzień, warto wziąć to pod uwagę. W takiej sytuacji najlepiej wyciągnąć swój jednoślad z piwnicy i po prostu zacząć go używać! Przyzwyczaicie tym samym swój organizm do wysiłku. Kto wie – może uznacie, że jazda rowerem jest jednak wspaniała? Podczas wodzenia palcem po mapie dobrze jest też podzielić trasę na krótsze odcinki. Oprócz przygotowania kondycyjnego, podczas pakowania nie zapomnijcie o zabraniu „zestawu ratunkowego” w postaci:

pompki,

zestawu kluczy i śrubokrętów,

szybkozłączki do łańcucha,

łatki i łyżki do opon,

kurtki przeciwdeszczowej,

sportowej odzieży. Tak przygotowani możecie śmiało ruszać w nieznane. Wycieczka rowerowa: co ze sobą zabrać i o czym pamiętać?

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy