„Naj” latarnie morskie w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych krajowych rekordzistek?

Co zwiedzić nad morzem? Najlepsze atrakcje dla urlopowiczów

Która latarnia morska w Polsce jest najwyższa? Krajowe rekordzistki

Latarnie morskie to konstrukcje, które skrywają w sobie niewyjaśnioną magię... Ich światło sprowadza przemierzających morza bezpiecznie na ląd, a charakterystyczna budowa budzi ciekawość. Na terenie Polski do dziś działa kilkanaście latarni, jeszcze inne (uznane za zabytki) wciąż witają w swoich progach turystów. Które z tych budowli mogą pochwalić się mianem „naj”? Oto lista 7 latarni morskich na Wybrzeżu – wśród nich m.in.:

Patryk_Kosmider / iStock / Getty Images Plus

Co zwiedzić nad morzem? Najlepsze atrakcje dla urlopowiczów

Nadbałtyckie tereny Polski przez cały rok przyciągają tych, którzy potrzebują chwili wytchnienia od codziennych obowiązków. Kojący szum morza i piaszczyste plaże to jednak tylko ułamek tego, co ma do zaoferowania rodzime Wybrzeże. Nad morzem świetnie odnajdą się zarówno miłośnicy aktywnego wypoczynku, jak i amatorzy błogiego lenistwa – najciekawsze propozycje na udany wypoczynek znajdziecie w poniższych artykułach: