Październikowy przelot Orionidów, wyjątkowo spektakularnego roju meteorów, to niesamowite zjawisko na nocnym niebie, które warto zobaczyć na własne oczy. Noc spadających gwiazd wypada już w weekend 21-22 października 2023. O której godzinie Orionidy będą najlepiej widoczne? Gdzie ich szukać na niebie? Jak przygotować się do obserwacji? Podpowiadamy! Zajrzyjcie do praktycznego przewodnika: Orionidy 2023 dla miłośników spadających gwiazd.

Nadchodzi kolejna październikowa noc spadających gwiazd. Orionidy już w sobotę 21 października

Ledwie dwa tygodnie temu mogliśmy obserwować na nocnym niebie przelot Drakonidów, roju meteorów z konstelacji Smoka. Teraz miłośnicy niezwykłych zjawisk na niebie znowu będą mieli co oglądać. Już w nocy z soboty na niedzielę 21/22 października 2023 czeka nas kolejna noc spadających gwiazd. Tym razem będziemy mogli obserwować przelot Orionidów, czyli roju meteorytów, nadlatujących nad Ziemię z konstelacji Oriona. Meteory z roju Orionidów mkną za kometą Halleya z prędkością aż ok. 66 km na sekundę, czyli prawie 4000 km na godzinę! Przy dobrej widoczności będzie można zaobserwować nawet 35 spadających gwiazd na godzinę. Zobaczcie, jak wyglądał przelot Orionidów nad Dolną Saksonią w 2022 r.:

O której godzinie będzie deszcz meteorów? Nie przegapcie widowiskowego przelotu Orionidów!

Przelot Orionidów to zjawisko cykliczne. Jak wyjaśnia ekspert:

- Niektóre komety przelatują blisko Słońca tylko raz. Jednak roje meteorytów najczęściej połączone są z kometami okresowymi, które wielokrotnie odwiedzają rejony przysłoneczne – mówi Przemysław Rudź, naukowiec z Polskiej Agencji Kosmicznej, w rozmowie z PAP. Orionidy przelatują koło ziemi każdego roku. Są widoczne w okresie od ok. 2 października do ok. 7 listopada, ale maksimum widoczności Orionidów zawsze wypada w nieco innym dniu. W 2023 r. spadające gwiazdy będą najlepiej widoczne w nocy z 21 na 22 października (sobota/niedziela). Ale o której dokładnie godzinie najlepiej wypatrywać roju meteorów? Przygotujcie się na nocne czuwanie: Orionidy 2023 będą najlepiej widoczne tuż po północy, potem zwłaszcza w okolicach 2:00-5:00 nad ranem.

Gdzie na niebie szukać Orionidów? Spadające gwiazdy powinny być widoczne na całym firmamencie, ale szczególnie wiele będzie można wypatrzeć w okolicach gwiazdozbiorów Oriona i Bliźniąt.

Orionidy uchodzą za bardzo spektakularny rój. Najjaśniejszy meteor z tego roju zaobserwowano nad Polską w 2012 r. W tym roku obserwacji sprzyja fakt, że przelot Orionidów nie pokrywa się z pełnią księżyca, która utrudnia widoczność. Październikowa pełnia, tzw. Krwawy Księżyc, będzie miała miejsce dopiero 28 października. Na zdjęciu widać tzw. spadające gwiazdy, czyli spalające się w atmosferze Ziemi meteory z roju Orionidów. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Brocken Inaglory, CC BY-SA 3.0 Czytaj też: Nie tylko Bieszczady. TOP 29 atrakcji Podkarpacia, od „polskiego Hollywood”, przez sekretne tunele Hitlera, po nocleg w zamkowych komnatach

Noc spadających gwiazd musi być ciemna. Gdzie najlepiej obserwować przelot Orionidów?

Podobnie jak w przypadku Drakonidów czy Perseidów, Orionidy i wszelkie inne roje meteorów najlepiej obserwować w miejscach, w których nocne niebo jest ciemne i czyste.

Spadające gwiazdy są słabo widoczne w miastach, bo bijący od miejskich świateł blask powoduje, że nocne niebo jest zbyt jasne. Dlatego coraz częstszym zjawiskiem wśród turystów jest organizowanie wycieczek za miasta – do lasów i w góry – właśnie po to, by móc obserwować wyjątkowe zjawiska astronomiczne. Turystyka gwiezdna staje się powoli coraz bardziej popularna także w Polsce. Gdzie w Polsce nocne niebo jest najciemniejsze i najlepiej obserwuje się gwiazdy? W naszym kraju powstało pięć obszarów, na których nocne ciemności podlegają szczególnej ochronie i nie można ich zanieczyszczać sztucznym światłem. Są to:

dwa Parki Ciemnego Nieba (Izerski w Sudetach i Bieszczadzki na Podkarpaciu),

Izdebska Ostoja Ciemnego Nieba w Wielkopolsce,

a także dwa dodatkowe obszary chronione na Śląsku: Sopotnia Wielka i Palowice.

To idealne miejsca do obserwowania przelotu roju meteorów, takiego jak Orionidy. Może warto zaplanować weekendową wycieczkę w Bieszczady, by cieszyć się niezwykłym spektaklem na nocnym niebie? Zjawiska na nocnym niebie najlepiej obserwować z dala od miast, w których panuje tzw. zanieczyszczenie świetlne. Wielu turystów wybiera się na wycieczki na mało zaludnione tereny specjalnie po to, by obserwować spadające gwiazdy, zaćmienia, pełnie księżyca itp. zjawiska astronomiczne. cylonphoto, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Bieszczadzki Park Narodowy – atrakcje, szlaki, bilety i inne ważne informacje. Co zwiedzić podczas wycieczki do krainy łagodnych gór?

Darmowa mapa online wskazuje najlepsze miejsca do obserwacji Orionidów

Oczywiście nie trzeba jechać aż w Bieszczady, by móc obserwować Orionidy w nocy z 21 na 22 października 2023. Noc spadających gwiazd można podziwiać także z innych miejsc, w których zanieczyszczenie świetlne jest stosunkowo nieduże.

Obejrzyjcie mapę zanieczyszczenia świetlnego w Polsce i Europie i znajdźcie miejsca najbliżej was, w którym spadające gwiazdy widać najwyraźniej.

Jak przygotować się do obserwacji Orionidów? Czy potrzebny jest teleskop

Teleskop może pomóc w obserwacji Orionidów, ale nie jest niezbędny. Spadające gwiazdy z tego roju są bardzo jasne i widać je gołym okiem. Dobra lornetka wystarczy, jeśli szukacie szczególnie mocnych wrażeń. Pamiętajcie, by ubrać się odpowiednio ciepło. Termos gorącej herbaty także pomoże uniknąć przeziębienia w czasie obserwacji październikowego przelotu Orionidów.

Źródło: PAP, Teleskop.pl, EarthSky.org Spadające gwiazdy, takie jak Orionidy, Drakonidy, Perseidy i inne roje meteorów, najlepiej obserwować w górach. Photo by Benjamin Voros on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne Czytaj też: Dni wolne od szkoły 2023/24. Święta, ferie zimowe, majówka i inne okazje do podróżowania. Sprawdźcie, kiedy zaplanować rodzinne wyjazdy