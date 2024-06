Muzeum Michała Kajki w Ogródku inauguruje sezon

"Tegoroczny program w naszym muzeum jest skierowany i do mieszkańców Mazur i do gości. Zaplanowaliśmy spektakle dla dzieci i dorosłych oraz koncerty. Poza tymi większymi wydarzeniami zapraszamy do nas na zobaczenie wystawy o Michale Kajce i Mazurach" - powiedział PAP kierownik muzeum w Ogródku Michał Misztal.

Tego lata w Ogródku zaprezentują się aktorzy z olsztyńskiego teatru Jaracza ze spektaklem "Wieczny początek", spektakle dla dzieci przygotowały teatry Bajaderka, Katarynka i Delikates.

Facebook

Muzeum w Ogródku zorganizowane jest w chacie, w której mieszkał najbardziej znany ludowy mazurski poeta Michał Kajka. Kajka był z zawodu cieślą, wiersze pisał z potrzeby duszy. Jego rodzina została opisana przez Melchiora Wańkowicza w książce "Na tropach Smętka".