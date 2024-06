„Falochron” wystąpi na scenie ostródzkiego Amfiteatru

Autorska muzyka zespołu, stanowiąc spójny obraz z tekstami tworzy idealną przestrzeń do odpoczynku, a wyśpiewane słowa wierszy zwracają uwagę na ważne emocje i pozwalają odciąć się choć na chwilę od problemów codzienności. Podczas koncertu usłyszycie Państwo teksty autorstwa wokalistki zespołu Aleksandry Buczek, pisarki Darii Galickiej oraz narodowego poety i dramatopisarza Adama Asnyka - to właśnie jego nadzwyczaj dziś aktualny, a napisany 140 lat temu cykl 33 sonetów „Nad głębiami", stał się inspiracją do powstania pierwszego albumu zespołu Falochron.