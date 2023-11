Historia Olsztyńskiego Radia w Książnicy Polskiej (WIDEO)

Polskie Radio Olsztyn: Wyjątkowa Rozgłośnia z Wybitnymi Dziennikarzami

Polskie Radio Olsztyn, jedna z najbardziej wyjątkowych i wyróżniających się rozgłośni w całym kraju, ma bogatą historię pełną wybitnych dziennikarzy. Przez lata swojego funkcjonowania, stacja ta stała się domem dla wielu utalentowanych osób, które przyczyniły się do jej sukcesu.

Maryna Okęcka-Bromkowa: Dziennikarka z Misją

Jedną z najbardziej znaczących postaci w historii Polskiego Radia Olsztyn jest Maryna Okęcka-Bromkowa. Urodzona 26 czerwca 1922 roku w Uściługu, Okęcka-Bromkowa była nie tylko dziennikarką, ale także literatką i folklorystką. Jej wkład w dziedzinę dziennikarstwa był tak znaczący, że znalazła się w Leksykonie Polskiego Radia. Okęcka-Bromkowa jest jedyną dziennikarką olsztyńskiej rozgłośni, która została uhonorowana Złotym Mikrofonem Polskiego Radia. Złoty Mikrofon to nagroda Polskiego Radia przyznawana od 1969 roku osobom, których działanie przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu, rozwoju i popularyzacji radia publicznego.

Bogactwo Nagrań

Kresowianka z Misją

Prelekcja „Kresowianka z misją. Życie i twórczość Maryny Okęckiej-Bromkowej” przybliżyła dzieje Polskiego Radia i twórczość tej wybitnej dziennikarki. Ta prelekcja to hołd dla niezwykłego życia i kariery Okęckiej-Bromkowej, a także dla jej nieocenionego wkładu w Polskie Radio Olsztyn.

Wielka historia

Polskie Radio Olsztyn to nie tylko rozgłośnia radiowa, ale także miejsce, gdzie wielu wybitnych dziennikarzy, takich jak Maryna Okęcka-Bromkowa, mogło rozwijać swoje talenty i przyczyniać się do kultury i społeczności. Dzięki swojej niezwykłej historii i nieustannemu dążeniu do doskonałości, Polskie Radio Olsztyn zasługuje na miano jednej z najbardziej wyjątkowych i wyróżniających się rozgłośni w całym kraju.