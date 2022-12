Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Zwycięzcą zostało słowo essa. Co oznacza? Jury wyróżniło także inny wyraz: odklejka PAP Magdalena Konczal

Co zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2022? Znamy już zwycięzcę plebiscytu. Jest nim słowo essa oznaczające „coś, co przychodzi łatwo”, a także „sposób na wyrażenie pozytywnych uczuć”. Jury postanowiło także przyznać wyróżnienie słowu odklejka („stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie wie, co się dzieje”). Sprawdźcie, czy wiecie, co oznaczają wszystkie słowa nominowane w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022.