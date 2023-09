Mistrzowie Polski w klasach nieolimpijskich wyłonieni. Pełne emocji zawody w Pucku za nami!

- To były bardzo udane regaty o rekordowej frekwencji. I na pewno wymagające, bo warunki nie należały do najłatwiejszych. Wygrali najlepsi, którzy potrafili równo pływać zarówno w bardzo silnym, jak i umiarkowanym wietrze. Puck doskonale się sprawdził i cieszę się, że mogliśmy tutaj zorganizować mistrzostwa Polski. To kolejna duża żeglarska impreza w Pucku w tym roku, wcześniej odbyła się tutaj m.in. żeglarska część Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Cieszę się bardzo, że władze miasta inwestują w rozwój żeglarstwa, czego najlepszym przykładem jest nowa marina jachtowa. Na pewno będziemy do Pucka wracać z naszymi regatami – mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.