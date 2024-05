Mirosław Elszkowski nowym komendantem wojewódzkim policji

"Realizuję swoje obowiązki nade wszystko na rzecz drugiego człowieka. (...) Idę zawsze z policjantami i dla policjantów, a nade wszystko dla mieszkańców garnizonu, w którym pracuję. Dla mnie największym celem jest szukanie człowieka, bo my pracujemy dla ludzi. Jestem zwolennikiem policji prospołecznej, słuchania tego, co się dzieje w społeczeństwie i reagowania na to. (...) Jestem zwolennikiem tego, by w tej formacji, na tyle, na ile się da, móc pracować na rzecz drugiego człowieka"