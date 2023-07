Międzyzdroje: 13 najlepszych atrakcji na wakacje. Malbork w miniaturze, żywe żubry, sztuczny Bogusław Linda i inne pomysły na zwiedzanie Redakcja

Wakacje, urlop lub choćby weekendowy wypad do Międzyzdrojów to świetny sposób na wypoczynek i zabawę. Ale co robić w mieście, gdy skończył się już Festiwal Gwiazd? Jakie atrakcje czekają w Międzyzdrojach na dorosłych i dzieci? Zapraszamy do przewodnika po 13 najciekawszych miejscach w Międzyzdrojach i okolicy, z którego dowiecie się m.in. gdzie są najlepsze punkty widokowe, gdzie można spotkać żubra i Bogusława Lindę oraz gdzie zabrać dzieci, by miały ubaw i czegoś się nauczyły.