MEMY na Dzień Matematyki 2023. Zobacz najlepsze memy: matematyka, majza, matma. Internauci bezlitośnie wyśmiewają królową nauk 12.03.2023

Dzień Matematyki w Polsce - jak przystało na poważną naukę - to "święto", które zostało przygotowane z pietyzmem. Projekt przygotowali członkowie Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve i jak przystało na specjalistów od liczb, tego dnia... świętujemy w matematyczny sposób.

Czyli rozwiązujemy zadania matematyczne przygotowane przez specjalistów.

- Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki - tłumaczą ideę w Stowarzyszeniu Doskonalenia i Rozwoju 4improve. - Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej – wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką. Dzień Matematyki stworzyliśmy po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki…