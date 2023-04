Matura międzynarodowa w 2023 roku. Sesja egzaminacyjna właśnie się rozpoczęła. Wyjaśniamy, jak wygląda matura IB

Matura międzynarodowa IB. Na czym polega?

W tym roku sesja egzaminacyjna IB rozpoczyna się 27 kwietnia rano egzaminem z przedmiotu nauka o środowisku. Program przygotowujący do międzynarodowej matury realizowany jest w Polsce od 1993 r. – jako pierwsze przystąpiły do niego III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Obecnie realizuje go blisko 70 szkół w 22 miastach. Są to szkoły zarówno publiczne, jak i niepubliczne, międzynarodowe oraz nienależącą do polskiego systemu edukacji.