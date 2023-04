Majówka w Europie pod znakiem zapytania. Strajki mogą utrudnić podróże m.in. do Włoch i Francji. Podajemy terminy protestów i utrudnienia

Majówka we Włoszech utrudniona przez strajki

Strajki w Europie trwają. Jak mogą wpłynąć na nasze plany na majówkę 2023?

Majówka 2023 wypada wyjątkowo korzystnie. Wystarczy wziąć dzień urlopu na wtorek 2 maja, by cieszyć się 5-dniowym weekendem, a jeśli weźmiemy wolne także na czwartek i piątek, będziemy mieli aż 9 dni odpoczynku za cenę trzech dni urlopu. Wiele osób planuje na majówkę 2023 dłuższe wyjazdy i trudno się dziwić – to świetna pora na zwiedzanie Polski i Europy.

Kłopoty w ulubionych krajach Polaków. Słoneczna majówka pod znakiem zapytania

Jak podaje agencja Reutersa, w okresie Wielkanocy 2023 odwołano w Europie ok. 33 tys. lotów właśnie z powodu strajków. Najpoważniejsze utrudnienia dotknęły pasażerów korzystających z niemieckich lotnisk.

Majówka we Włoszech utrudniona przez strajki

We Włoszech jest niespokojnie i kolejne strajki planowane są na kwiecień i maj 2023. Mogą ona utrudnić podróżowanie po kraju.

Francja niespokojna. Majówka w Paryżu z kłopotami

W tej chwili Francja to europejska stolica strajków. Funkcjonowanie niemal wszystkich branż zastało zaburzone przez strajki spowodowane podniesieniem wieku emerytalnego. Protesty nadal trwają. Wiążą się z nimi utrudnienia w komunikacji lotniczej i naziemnej, sporo atrakcji Paryża zmieniło godziny przyjmowania gości lub w ogóle przestało przyjmować turystów, przynajmniej na czas trwania protestów.

Dwa ostatnie terminy pokrywają się z okresem majówki 2023. Jeśli planujecie majówkę w Paryżu lub innym miejscu we Francji, na bieżąco sprawdzajcie informacje od swojego przewoźnika o możliwych opóźnieniach lub anulowaniu lotów.

Niemcy chwilowo bez problemów dla turystów

Panujący spokój sprawia, że Niemcy to świetny kierunek na majówkowy wyjazd. Zapraszamy do przewodnika po najpiękniejszych miejscach w Niemczech – to gotowe pomysły na wycieczki.

Dla odmiany w Niemczech nie zapowiedziano jak na razie żadnych poważnych protestów na koniec kwietnia ani maj. Można bezpiecznie planować majówkę u naszego sąsiada. jenifoto, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Źródła: EuroNews, Reuters

