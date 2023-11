Literacki obraz piekła na podstawie fragmentów „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. Odpowiedź do pytania jawnego na maturę 2024

Matura ustna z języka polskiego 2024. To trzeba wiedzieć

Matura 2024 odbędzie się (tak jak co roku) w maju.

Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

WSTĘP W literaturze i innych dziełach sztuki pd początku ich tworzenia zauważamy powtarzający się motyw losu człowieka po śmierci . W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co dzieje się z ludźmi, gdy skończą ziemski żywot, religie kształtowały różne wizje zaświatów, a także literatura często przedstawiała opisy piekła jako miejsca surowych kar za grzechy.

W „Boskiej Komedii” grzesznicy trafiają do głębokiego leja, podzielonego na dziewięć kręgów. W każdym kolejnym kręgu skazani ponoszą coraz surowsze kary. Odpowiada to zasadzie, że im cięższy grzech, tym bardziej dotkliwa kara. Najmniej cierpią ci, którzy znajdują się w pierwszym kręgu, bo ich jedynym przemienieniem jest brak chrztu. Niestety nie mogą osiągnąć zbawienia. Dla przeciwwagi widzimy, że na dnie piekielnego leja dotkliwą karę odbywa m.in. Judasz, czy Brutus. Jako najwięksi grzesznicy i przestępcy ponoszą okrutne męki u boku Lucyfera.

OMÓWIENIE ZAGADNIENIA Dante Alighieri używa piekła w swoim dziele w celu przestraszenia ludzi wizją cierpienia, którego doświadczą jeśli nie będą wiedli moralnego życia zgodnie z ważnymi wartościami. W tym celu ukazuje w swoich opisach potworne męki potępionych. Stąd właśnie wzięło się określenie „dantejskie sceny”, na takie, które szokują i napawają grozą. Piekło ukazane przez Dantego powinno zmuszać ludzi do refleksji nad swoim zachowaniem oraz życiem po śmierci.

TEZA Piekło miejscem surowych kar za popełnione grzechy, a jego opis ma zniechęcić ludzi do złych uczynków poprzez wzbudzenie strachu przed groźną wizją życia po śmierci.

Bojący się kary średniowieczni ludzie, poznając piekielne wizje, jakie opisywał Dante mieli zwrócić się ku rozważaniom na temat swojej ludzkiej egzystencji, wykazać pokorę, skruchę i dbać o prowadzenie przykładnego i pobożnego życia.

ODWOŁANIE DO WYBRANEGO KONTEKSTU

Piekło, jako miejsce udręki i cierpienia za złe uczynki po śmierci pokazane jest też w mitologii. Jest o bardzo podobno kontekst, ponieważ starożytni Grecy wierzyli, że istnieje Tatar - bezdenna otchłań, gdzie dusze ludzi są dręczone przez Erynie.

Podobnie jak w wizji Piekła Dantego, kara jest dostosowana do winy grzesznika, nadzwyczaj surowa i przede wszystkim - trwała. Przykładem tego jest los Syzyfa, który za próby oszukania bogów i zdradzanie ich tajemnic skazany został na wieczne wykonywanie „syzyfowej pracy”. Polegała ona wtaczaniu głazu na szczyt wzgórza, który u szczytu znów stacza się w dół. Ta niemożliwa do zrealizowania czynność ma na celu uświadomienie Syzyfowi, że nie da się uniknąć tego, co zostało mu przeznaczone - głaz nadal będzie spadać, zgodnie z wolą bogów, i żadne działanie śmiertelnika nie zmieni tego przeznaczenia.