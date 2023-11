Liczne przypadki zakażeń wśród turystów w Hiszpanii. Jakie są objawy infekcji? Może być niebezpieczna

Czym jest kryptosporydioza?

Kryptosporydioza to pasożytnicza choroba jelitowa. Wywołują ją pierwotniaki Cryptosporidium (u człowieka najczęściej są to Cryptosporidium hominis i Cryptosporidium parvum), które – po przedostaniu się do komórek nabłonka jelitowego, namnażają się i wnikają do kolejnych.