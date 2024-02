Lexus RX 350h 2.5 Hybrid 250 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Lexus RX 350h to auto, które ewoluuje. Rewolucji tu nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Lexus ulepszył to, co wymagało ulepszenia i nie zmienił tego, co sprawdzało się dobrze. RX 350h to auto, które zapewnia komfort, jakość i technologię, a także oszczędność dzięki rewelacyjnej hybrydzie. Nie jest to auto dla miłośników sportu czy wyrazistego designu, ale dla tych, którzy lubią spokój i elegancję.

Lexus RX to hybrydowy SUV klasy premium, który cieszy się dużym uznaniem wśród klientów japońskiej marki. W 2022 roku Lexus zaprezentował piątą odsłonę tego modelu, która ma oferować lepszą wydajność, komfort i nowoczesność. Jak wypadł nowy RX 350h w naszym teście? Oto nasze wrażenia.

Lexus RX 350h. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Już pierwsza generacja Lexusa RX pokazywała, że właściciel ma dobry gust, nie lubi ostentacyjnego pokazywania światu swojego statusu, ale jednocześnie chce w sposób delikatny podkreślić, że nie chce jeździć byle czym. Nowy Lexus RX 350h nie odbiega znacząco od poprzednich generacji pod względem stylistyki i wciąż skutecznie pokazuje otoczeniu, że jest to auto drogie, stylowe i prestiżowe, ale z zachowaniem dobrego smaku. Nadal ma charakterystyczny, dynamiczny kształt nadwozia z ostrymi kantami i dużą atrapą chłodnicy w kształcie klepsydry. Nowy RX ma jednak kilka drobnych zmian w wyglądzie, takich jak nowe światła LED o bardzo dynamicznym kształcie, tylna listwa świetlna LED mocno rzuca się w oczy i wyróżnia auto na tle innych pojazdów czy trójwymiarowy wzór grilla. Z bliska całość wygląda bardzo misternie i elegancko. Obecny RX Jest też nieco niższy i dłuższy, co sprawia, że wygląda na bardziej proporcjonalnego i dynamicznego. Auto mierzy 4890 mm długości, 1920 mm szerokości oraz 1695 mm wysokości. Rozstaw osi to 2790 milimetrów. Nowy RX 350h ma wnętrze znacznie lepsze niż poprzednik zarówno pod względem projektu, jak i jakości. Deska rozdzielcza jest elegancka i uporządkowana, a materiały są wysokiej jakości – nie można się do niczego przyczepić. Kokpit jest zainspirowany koncepcją Tazuna, co oznacza, że kierowca ma łatwy dostęp do wszystkich funkcji i przełączników, a także do systemu multimedialnego z 12,3-calowym ekranem dotykowym i asystentem głosowym. System ten jest taki sam jak w innych nowych modelach Lexusa i Toyoty, czyli lepszy niż wcześniej, ale nie idealny pod względem intuicyjności i funkcjonalności. To kwestia gustu i preferencji, ale jeśli ktoś liczy na zaawansowanie znane z Mercedesa czy BMW, zapewne będzie rozczarowany. Fotele są komfortowe i dobrze podtrzymują ciało, a miejsca dla pasażerów jest dużo zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu można się rozsiąść jak w limuzynie klasy średniej. Jedynie wysocy pasażerowie mogą narzekać na mało miejsca nad głową (niska linia dachu), a pasażer w środku ma podwyższony profil siedziska i szeroki (choć niski) tunel środkowy. Bagażnik ma pojemność 612 litrów, co jest wartością nieco mniejszą niż u niektórych rywali, ale wystarczającą na co dzień. Toyota i Lexus nie podają pojemności bagażnika po złożeniu oparć kanapy.

Nowy Lexus RX jest produkowany na platformie GA-K, która jest wspólna dla wielu modeli Toyoty i Lexusa. Samochód jest montowany w fabryce Toyota Motor Kyushu w Japonii, a także w Toyota Motor Manufacturing Canada w Kanadzie, choć tam produkowane są wersje RX i RX Hybrid przeznaczone na rynek północnoamerykański.

Lexus RX 350h. Napęd i zużycie paliwa oraz wrażenia z jazdy

Testowany egzemplarz wyposażono w napęd o oznaczeniu 350h, czyli podstawową wersję hybrydy Toyoty. Składa się on z silnika benzynowego 2.5 o mocy 190 KM (241 Nm) oraz dwóch silników elektrycznych generujących 182 i 54 KM. Moc systemowa to 250 KM, a moment obrotowy to 335 Nm. Napęd na obie osie jest przekazywany przez skrzynię bezstopniową e-CVT. Lexus RX w wersji 350h rozpędza się do 100 km/h w 7,9 s i osiąga prędkość maksymalną 200 km/h. Zużycie paliwa to 6,3 l/100 km, a emisja CO2 to 142 g/km według WLTP. Osiągi „na papierze" nie są zachwycające i mogą nie pasować do charakteru auta, ale czy to ważne?

Lexus RX to SUV dla ceniących spokój, stateczność i płynność jazdy, a nie dla fanów sportowych emocji. RX 350h ma układ hybrydowy, który zapewnia płynną i cichą jazdę, dobrą reakcję na gaz i niskie zużycie paliwa. W mieście można jeździć na prądzie do 50 km/h, a na trasie można oszczędzać przy umiarkowanej prędkości. Zawieszenie jest miękkie i tłumi nierówności, a układ kierowniczy jest precyzyjny, lekki, ale raczej nie ma chirurgicznej precyzji. Testowany model ma też kilka trybów jazdy: Eco, Normal, Sport i Sport+, które zmieniają charakterystykę silnika, skrzyni, kierownicy i hamulców. W trybie Sport+ auto jest nieco żywsze i reaktywne, ale nie nadaje się do dynamicznej jazdy na dłuższą metę. To nie jest styl właściciela RX-a, a i bezstopniowa przekładnia nie zachęca do takich wybryków. A jakie jest spalanie?

spalanie w trasie 120-140 km/h: 7-9 l/100 km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 5-6 l/100 km;

spalanie w mieście 50 km/h: 5 l/100 km. Tak, powyższe wyniki tyczą się luksusowego, ponad 2-tonowego, rodzinnego SUV-a z napędem na cztery koła. Ja wiem, że niektórzy w takich autach nie zwracają uwagi na spalanie, ale skoro można spalić 5 l/100 km zamiast 10, to czemu z tego nie skorzystać?

Lexus RX 350h. Ceny i wyposażenie

Wersja 350h ma trzy poziomy wyposażenia: Elegance za 352 900 zł, Business za 362 900 zł i Omotenashi za 427 900 zł. Można też wybrać dodatkowe opcje, takie jak:

Pakiet Black – 3150 złotych;

Pakiet Chrome – 3350 złotych;

Hak holowniczy – 5900 złotych;

Stopnie boczne – 3500 złotych. Nowy Lexus RX 350h jest bogato wyposażony w systemy bezpieczeństwa i asysty kierowcy. W standardzie ma m.in. system Lexus Safety System+ 2.5, który zawiera m.in. adaptacyjny tempomat, system ostrzegania o kolizji i hamowania awaryjnego, system utrzymania pasa ruchu i korygowania toru jazdy, system rozpoznawania znaków drogowych, system automatycznego przełączania świateł drogowych i system monitorowania martwego pola. Te systemy pracują sprawnie i płynnie, nie zakłócając jazdy.

Lexus RX 350h. Podsumowanie

Lexus RX 350h to auto, które ewoluuje. Rewolucji tu nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Lexus ulepszył to, co wymagało ulepszenia i nie zmienił tego, co sprawdzało się dobrze. RX 350h to auto, które zapewnia komfort, jakość i technologię, a także oszczędność dzięki rewelacyjnej hybrydzie. Nie jest to auto dla miłośników sportu czy wyrazistego designu, ale dla tych, którzy lubią spokój i elegancję.

Lexus RX 350h - zalety: rewelacyjny wygląd – elegancki i stylowy, ale z nutą ekstrawagancji;

przestronne i świetnie wykonane wnętrze z ciekawą stylistyką;

bardzo oszczędny układ napędowy, który zapewnia przyzwoitą dynamikę;

sporo wersji i konfiguracji do wyboru;

jak na ten segment i klasę auta, odpowiednio dobrana cena. Lexus RX350h – wady: nie jest to auto dla lubiących dynamiczną jazdę;

system info-rozrywki oferuje nieco mniej opcji i dodatków, niż niemiecka konkurencja;

przekładnia e-CVT czasami daje o sobie znać. Porównanie Lexus RX 350h 2.5 Hybrid 250 KM (CVT) do wybranych konkurentów: Lexus RX 350h 2.5 Hybrid 250 KM (e-CVT) Land Rover Discovery 2.0 i4 300 KM (AT8) Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI 286 KM (AT8) Cena (zł, brutto) od 352 900 od 324 800 od 326 590 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 4890/1920 4956/2073 4878/1984 Wysokość (mm) 1695 1888 1717 Rozstaw osi (mm) 2850 2923 2904 Pojemność bagażnika (l) 612/b.d. 986/2061 810/1800 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1965 2157 2017 Napędzana oś 4x4 4x4 4x4 Rodzaj silnika benzynowy (HEV) benzynowy wysokoprężny Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, bezstopniowa e-CVT automatyczna, 8-stopniowa automatyczna, 8-stopniowa Osiągi Moc (KM) 250 300 286 Moment obrotowy (Nm) 270 (elektr.) 400 600 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,9 7,3 6,3 Prędkość maksymalna (km/h) 200 201 235 Średnie zużycie paliwa (l/100km) 6,3 (WLTP) 11 (WLTP) 8,0 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 142 (WLTP) 248 (WLTP) 209 (WLTP)

