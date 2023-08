Krzysztof Kamil Baczyński. Dziś 79. rocznica śmierci poety. Oto 15 faktów z życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Krzysztof Kamil Baczyński. 15 faktów o jego życiu i twórczości

1. Chodził do jednej klasy z bohaterami lektury „Kamienie na szaniec” Kamińskiego. Alek, Rudy i Zośka, ale też Krzyś uczęszczali do Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie).

2. Baczyński nie uczył się najlepiej. Miał problemy szczególnie z matematyką.

3. Interesował się jednak literaturą. Kiedy był nastolatkiem, fascynowała go szczególnie twórczość Witolda Gombrowicza. Stworzył nawet utwór („Gimnazjum imienia Boobalka I”), który nawiązywał do „Ferdydurke”.

4. A skoro już jesteśmy przy Gombrowiczu, to warto zaznaczyć, że Baczyński zmarł dokładnie 40 lat od momentu narodzin autora „Ferdydurke”. Był to ten sam dzień, czyli 4 sierpnia.