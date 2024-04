Kontrolujesz swój PIT? Rozlicz się, tak, żeby zyskać

Najpopularniejsze odliczenia wśród wszystkich podatników to ulgi prorodzinne. Przy czym zachować czujność w 2024 r.?

Twój e-PIT może nie uwzględnić zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, której wartość przekracza kwotę podatku do zapłaty. Tymczasem w rozliczeniach za 2023 r. możliwy jest zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Twój e-PIT, nie uwzględnia możliwości zwrotu do kwoty zapłaconych składek automatycznie, co w efekcie może prowadzić do pominięcia niewykorzystanej kwoty ulgi. Twój e-PIT przy pierwotnej kalkulacji uwzględnia tylko tę część ulgi, która odpowiada kwocie podatku.