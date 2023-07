Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne? Średnia wypłata w maju to 3,5 tys. złotych. Pieniądze pobrało blisko 13 tys. nauczycieli

W maju 2023 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość tzw. kompensówki w maju wyniosła ok. 3,5 tys. zł. Przypominamy, kto może się starać o uzyskanie świadczenia.

Świadczenie kompensacyjne. Ile wynoszą wypłaty w 2023 roku?

Liczbę osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętną wysokość zawarto w „Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych”. Z danych ZUS wynika, że w ostatnich miesiącach kompensówkę pobierało około 13 tys. nauczycieli każdego miesiąca. I tak: w styczniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,7 tys. osób, przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 3011,58 zł;

w lutym 2023 r. świadczenia pobierało 13,4 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3018,90 zł;

w marcu 2023 r. świadczenia kompensacyjne otrzymało 13,2 tys. osób, a przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3578,72 zł;

w kwietniu 2023 r. było to 13,1 tys. osób, a przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 3561,09 zł. LABEl W maju 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób, przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 3485,15 zł.

Mniej wypłat niż w poprzednich latach

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju tego roku jest niższa niż przed rokiem i dwa lata temu w analogicznym okresie.

W maju 2022 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,2 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2831,25 zł. W maju 2021 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 14,0 tys. osób. Wtedy przeciętna wysokość kompensówki wynosiła 2566,97 zł.

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. W maju 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 41 tys. osób. Przeciętna wysokość pomostówki wynosiła 4663,23 zł. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracującym na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Kiedy nauczyciel może otrzymać świadczenie kompensacyjne?

W latach 2023-2024 nauczyciel może otrzymać kompensówkę jeśli ukończy 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). W latach 2025-2026 będzie mógł ją otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyzna), w latach 2027-2028 – odpowiednio 57 lat i 62 lata, w latach 2029-2030 odpowiednio 58 lat i 63 lata, w latach 2031-2032 odpowiednio 59 lat i 64 lata.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym: w szkołach i w przedszkolach,

w placówkach kształcenia ustawicznego,

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Nauczyciele korzystający z kompensówek otrzymują takie same odprawy, jak przechodzący na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne, co nauczyciele emeryci.

Praca w szkole i pobieranie świadczenia kompensacyjnego

Jeżeli nauczyciel pobiera świadczenie, to nie może dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin). Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą nauczycielowi pobierającemu kompensówkę nie wolno też zatrudnić się w szkole, przedszkolu lub ośrodku, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. W ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych zapisano, że jeśli taki nauczyciel wróci do pracy w dotychczasowym zawodzie, to świadczenie zostanie mu zawieszone. Jeśli zaś podejmie inną pracę, niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Kiedy można łączyć kompensówkę z pracą?

Jeszcze do 31 sierpnia możliwe jest łączenie pracy z pobieraniem świadczenia. Nie wiadomo, czy przepis zostanie przedłużony.

Na mocy uchwalonej na początku marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, od 24 lutego 2022 r., czyli od napaści Rosji na Ukrainę, do 31 sierpnia 2023 r. możliwe jest zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne bez utraty tego świadczenia. Zgodnie zaś z uchwaloną w grudniu 2022 r. nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (podpisaną przez prezydenta 23 stycznia 2023 r.), możliwie jest do 31 sierpnia 2023 r. zatrudnienie bez utraty świadczenia kompensacyjnego nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego.

Grudniowa nowelizacja umożliwia też zatrudnienie do 31 sierpnia 2023 r. w szkole bez utraty świadczenia innego nauczyciela niż polonista jeżeli w dniu nawiązania z nim stosunku pracy do szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny.

Kalkulator świadczenia. Sprawdź, ile wyniesie kompensówka

Pieniądze na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla niego wysokość świadczenia.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Robert Pilachowski - Warsztaty dla dzieci w Wągrowcu