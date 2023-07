Kołobrzeg: miasto, które uzdrawia. Co zobaczyć w Kołobrzegu? Najciekawsze atrakcje, cennik i godziny otwarcia

Kołobrzeg jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez rodaków miejsc - szczególnie w sezonie letnim. Jego niepowtarzalny klimat i właściwości lecznicze przyciągają turystów z całego kraju. To właśnie dlatego Kołobrzeg nazywany jest „miastem, które uzdrawia" - na jego terenie mieści się ok. 30 ośrodków uzdrowiskowych. Co zobaczyć w Kołobrzegu? Zobaczcie najciekawsze atrakcje miasta oraz cenniki i godziny otwarcia.

Gdzie leży Kołobrzeg? Mapa

Kołobrzeg to miasto w woj. zachodniopomorskim. Od Szczecina dzieli go odległość ok. 130 kilometrów, natomiast od Koszalina - 44 kilometry. CC BY-SA 4.0



W Kołobrzegu znajdziecie też port, zlokalizowany u ujścia rzeki Parsęty. Wikipedia.org / Kamilbarwinek / CC BY-SA 4.0

Pogoda w Kołobrzegu - kamery

Kołobrzeg jest nadmorską miejscowością wypoczynkową - co roku odwiedzają go setki tysięcy turystów. Udając się na wypoczynek nad morzem często marzymy o pięknej pogodzie, która pozwoli na kąpiele i opalanie. Jak wszędzie, pogoda może spłatać nam figla, jednak jeżeli podczas pobytu w Kołobrzegu będziecie chcieli sprawdzić, jak danego dnia wygląda plaża, umożliwią to wam kamery. Dzięki temu łatwo sprawdzicie, czy dzień zapowiada się słonecznie. Obraz z kamer w Kołobrzegu znajdziecie na tej stronie internetowej.

Z czego słynie Kołobrzeg? Miasto, które uzdrawia

Status uzdrowiska miasto Kołobrzeg otrzymało już w 2005 roku. Wiadomo natomiast, że już w roku 1802 leczniczy potencjał tej nadmorskiej miejscowości został dostrzeżony przez pruskiego oficera Jana Henryka Helda. Został on skazany na pobyt w Twierdzy Kołobrzeg. Jego pobyt zaowocował książką na temat tamtejszego kąpieliska morskiego. Później w Kołobrzegu utworzone zostały kąpieliska dla kobiet, mężczyzn, rodzin z dziećmi oraz łazienki solankowe. Pod koniec XIX wieku do kąpieli zaczęto stosować także borowinę, która ma silne właściwości przeciwzapalne. Wraz z rozwojem kolei oferta uzdrowiskowa Kołobrzegu stale się rozrastała, a dziś mieści się tam ok. 30 ośrodków uzdrowiskowych, z których chętnie korzystają przyjezdni z całego kraju.

Co robić w Kołobrzegu? Najlepsze atrakcje miasta i okolic

Kołobrzeg, oprócz bycia uzdrowiskiem, jest oczywiście miejscowością nadmorską i nie odstaje od podobnych miast na polskim wybrzeżu. Znajdziecie tam liczne atrakcje, a ich zwiedzanie powinno skutecznie umilić wam pobyt w tym urokliwym miejscu. Nieważne czy podróżujecie sami, czy z dziećmi - jest tam mnóstwo obiektów, które zainteresują każdego.

Muzeum Oręża Polskiego CC BY-SA 3.0



Kołobrzeg może pochwalić się wieloma ciekawymi atrakcjami – wśród nich jest m.in. Muzeum Oręża Polskiego. Wikipedia.org / Radosław Drożdżewski / CC BY-SA 3.0 To wyjątkowe muzeum powinni odwiedzić wszyscy turyści i miłośnicy historii. Chociaż na początku placówka miała opowiadać tylko o historii miasta, obecnie podejmuje przede wszystkim tematykę historyczno-wojskową. Oczywiście nie brak tam kołobrzeskich akcentów, a ze swojej wizyty na pewno wyniesiecie ogrom wiedzy. Każdy z oddziałów charakteryzuje oryginalna ekspozycja, m.in. okręty wojenne, radzieckie wyposażenie służące w przeszłości do przechowywania broni jądrowej czy umundurowanie z okresu powstań. Muzeum Oręża Polskiego ma kilka oddziałów na terenie Kołobrzegu i okolic: Muzeum Miasta Kołobrzeg (w ​​Pałacu Braunschweigów)

Dzieje Oręża Polskiego (wystawa główna przy ul. Emilii Gierczak 5)

Skansen Morski (port w Kołobrzegu)

Muzeum Zimnej Wojny (Podborsko)

Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej (Rogowo)

Bilety wstępu i godziny otwarcia Bilet normalny (1 / 2 / 3 muzea) - 28 / 56 / 56 zł

Bilet ulgowy (1 / 2 / 3 muzea) - 22 / 44 / 44 zł

Bilet rodzinny (1 / 3 muzea) - 70 / 140 zł

Dzieci do lat 7 - wstęp wolny W zależności od oddziału i dnia, godziny otwarcia mogą się od siebie różnić. Kalendarz dostępny jest na stronie internetowej muzeum. Siedziba Muzeum Oręża Polskiego mieści się przy ul. Armii Krajowej 13. Latarnia morska w Kołobrzegu

Chociaż ciężko to sobie wyobrazić, ta zabytkowa latarnia morska zaczęła działać już w 1666 roku! Światło zapalano tam okresowo, by ok. 200 lat później rozbłysnęło tam na stałe. W 1945 roku budowla została wysadzona przez niemieckich saperów, jednak dwa lata później wzniesiono kolejną, zlokalizowaną obok miejsca, w którym stała poprzednia. Nowa konstrukcja, czyli ta, którą znamy dziś mierzy 26 metrów wysokości. Co ciekawe, wizerunek kołobrzeskiej latarni przyozdobił okolicznościową monetę o nominale 2 zł w 2005 roku. Konstrukcja stanowi wspaniały punkt widokowy, a samo wejście nie jest drogie - widoki warte są z pewnością dużo więcej.

[g]Bilety wstępu i godziny otwarcia

Bilet normalny - 10 zł

Bilet ulgowy - 8 zł Zazwyczaj latarnia jest otwarta dla zwiedzających codziennie w godz. 10:00 - 17:00, jednak urlopowicze, których wakacje wypadają w lipcu lub sierpniu mogą cieszyć oczy widokami aż do zachodu słońca. Ekopark Wschodni

Miejsce, w którym nawiążecie prawdziwy kontakt z naturą. Park utworzono ze względu na walory krajobrazowe tamtych terenów - jednym z najważniejszych jest torfowisko „Solne Bagno”. Miejsce to upodobało sobie wiele gatunków ptaków (m.in. kormoran, brodziec, czapla). Często spotykane przez plażowiczów łabędzie również zakładają tam gniazda. To świetne miejsce na wycieczkę z dziećmi, które dzięki informacjom zawartym na tablicach edukacyjnych znacznie poszerzą swoją wiedzę na temat przyrody. Pomniki

Jednym z najsłynniejszych pomników znajdujących się w Kołobrzegu jest „Pomnik Zaślubin Polski z Morzem”, jednak miasto to może pochwalić się wieloma innymi rzeźbami - należą do nich m.in. „Kula ziemska”, „Pomnik rybaka i rybaczki” czy „Pomnik Arcybiskupa Marcina Dunina”.

Lapidarium żydowskie

Lapidarium to miejsce, w którym przechowywane są kamienie naturalne oraz kamienne elementy architektoniczne (rzeźby, nagrobki, pomniki). To w Kołobrzegu zlokalizowane jest na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, który niemieccy żołnierze zniszczyli podczas II wojny światowej. Promenada CC BY-SA 4.0



Jeśli zamiast piasku wolicie stabilną nawierzchnię, na spacer w pobliżu morza wybierzcie kołobrzeską promenadę. Wikipedia.org / Kritzolina / CC BY-SA 4.0 Punkt obowiązkowy w planie każdego turysty, który decyduje się na zwiedzanie Kołobrzegu. Trasa, zwana inaczej bulwarem Jana Szymańskiego biegnie wzdłuż plaży i łączy wspomnianą latarnię morską z nowym molo. Długość samej promenady to 500 metrów, co może wydawać się dystansem dość krótkim, jednak zaręczamy, że spędzicie tam godziny. Możecie podziwiać stamtąd morze i plażę, zjeść posiłek w jednej z tamtejszych restauracji lub spacerować między straganami. Molo Domena publiczna



Dawniej w Kołobrzegu wznosił się most na łodziach. Wikipedia.org / Autor nieznany / Domena publiczna Kołobrzeskie molo jest bardzo solidne - wykonane zostało z żelbetu, czyli betonu wzmocnionego metalowymi prętami. Mało kto wie, że już w 1881 roku został tam zbudowany drewniany pomost, którego długość wynosiła ok. 100 metrów! Współczesne molo jest znacznie dłuższe i mierzy 220 metrów. Podczas pobytu warto wybrać się tam na spacer co najmniej kilka razy - rano, w ciągu dnia i wieczorem, kiedy włączane są przepiękne iluminacje.

Pozostałe atrakcje Kołobrzegu. Co jeszcze warto zobaczyć?

Wspomniane atrakcje to nie wszystko, co ma do zaoferowania piękny Kołobrzeg. Co jeszcze warto tam zobaczyć?

Plaże

Taras widokowy na wieży katedry

Muzeum Minerałów

Port

Amfiteatr

Kościół św. Marcina

Fontannę na Skwerze Pionierów Źródło: kolobrzeg.com.pl