Kiedy zmienić opony z letnich na zimowe? Kluczowy jest jeden czynnik

W przypadku opon całorocznych zalecamy regularną kontrolę stanu ogumienia, przynajmniej cztery razy w roku, gdy następuje zmiana pór roku i temperatury – dodaje Adam Bernard.

Jak przechowywać opony?

Po demontażu ogumienie, warto poddać konserwacji, co uchroni je przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Umyte opony dokładnie płuczemy czystą wodą, a następnie wycieramy do sucha. Polecana jest pianka do konserwacji opon, która chroni tworzywo przed promieniami UV, ozonem lub spękaniem spowodowanym upływem czasu. Taki preparat wypiera kurz i zanieczyszczenia oraz pozwala zachować właściwy wygląd. Piankę rozpyla się równomiernie na oczyszczonej powierzchni opony, a potem wystarczy poczekać, aż wyschnie

Przygotowane ogumienie może powędrować do garażu lub piwnicy. Nie jest to jednak takie proste, jakby mogło się wydawać. Po pierwsze – miejsce, w którym zdecydujemy się składować opony, powinno być pozbawione dostępu do słońca, o stałej, najlepiej niskiej temperaturze, dlatego przechowywanie w piwnicy, w której panuje wilgoć nie jest najlepszym pomysłem. Problemem okazuje się też niewystarczająca przestrzeń, co coraz częściej motywuje do skorzystania z przechowalni. Niezależnie jednak, na którą opcje zdecyduje się kierowca, zasady prawidłowego przechowywania pozostają niezmienne i w głównej mierze odnoszą się do ich ułożenia.

- Przede wszystkim nie wskazane jest by opony leżały na betonie, którego temperatura różni się od temperatury powietrza. W tym przypadku może pomóc wyłożenie podłoża drewnianymi deskami. Opony pozbawione felg nie powinny spoczywać na sobie, bo układanie stosu grozi odkształceniami, szczególnie tych opon, które leżą na samym dole. Znacznie lepiej jest je stawiać pionowo obok siebie. Niektórzy radzą, by co jakiś czas je obracać, tak żeby wielomiesięczny nacisk na jedną stronę nie spowodował nierówności - mówi Jacek Wójcik z Würth Polska.

Inaczej jest w przypadku opon na felgach, bo te mogą być powieszone na specjalnym wieszaku lub stojaku do kół. Można je też ułożyć na stosie, choć profesjonaliści radzą, by co kilka tygodni zmieniać ich kolejność w celu zapobiegnięcia powstawaniu potencjalnych odkształceń.