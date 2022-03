Kiedy zmiana czasu na letni 2022? Źle to znosisz? Męczy cię przesilenie wiosenne? Sprawdź, co jeść dla zdrowia Anna Daniluk

W weekend czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni 2022. Do tego dochodzi przesilenie wiosenne, zwane też przemęczeniem wiosennym. Źle to znosisz? Częściej boli cię głowa, masz wahania nastroju, jesteś osłabiony, senny i rozdrażniony? Podpowiadamy, co warto jeść, by dodać sobie sił i lepiej poradzić sobie z przesileniem wiosennym oraz zmianą czasu z zimowego na letni.