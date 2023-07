Bezpieczne lato z maluchem: Cenny artykuł dla wszystkich rodziców

Bezpieczny pojazd: Jeśli podróżujecie samochodem, upewnij się, że fotelik samochodowy jest odpowiednio dopasowany do wieku i rozmiaru dziecka. Prawidłowe zamocowanie fotelika oraz zapięcie pasów to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy.

Bezpieczne kąpiele: Jeśli planujesz wypoczynek nad wodą, zadbaj o to, aby maluch miał na sobie odpowiednią pływającą asekurację. Nigdy nie pozostawiaj dziecka samo w pobliżu wody, nawet jeśli jest to płytki basen.

Pamiętaj, że wakacje są okazją do tworzenia pięknych chwil, ale także czasem, kiedy należy zachować szczególną czujność. Pilnowanie swojego dziecka to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na zapewnienie mu bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Twój maluch to Twój największy skarb, więc zadbaj o niego, by wspólnie cieszyć się beztroskimi i radosnymi chwilami podczas tegorocznych wakacji!

Dlatego pamiętaj, że:

- małe dziecko nie może być nawet na chwilę, pozostawione bez opieki,

- nigdy nie zostawiaj wózka przed sklepem, nawet jeżeli jest w zasięgu wzroku,

- jeśli dziecko na co dzień nie chodzi z nami za rękę, w tłumie jest to jak najbardziej wskazane, a w przypadku mniejszego dziecka trzymanie za rękę jest obowiązkowe,

- gdy wybieracie się w wyjątkowo zatłoczone miejsce, postaw na wyrazisty ubiór: odblaskowa koszulka, kolorowa czapka lub kokarda, którą widać z daleka,

- najwcześniej jak to możliwe naucz dziecko jak ma na imię, jak nazywają się rodzice oraz numery telefonów rodziców, adres może podać tylko służbom,

- w tłumie załóż na rączkę opaskę z numerem telefonu lub przyszyj wszywkę z tym numerem w ubranie, ale dziecko musi wiedzieć, że ją ma,

- każdorazowo umów awaryjne miejsce spotkania, warto wybrać widoczne z daleka i łatwo dostępne miejsce,

naucz dziecko, co ma zrobić jak się zgubi, ale może też bardzo głośno krzyczeć,

- warto rozważyć zakup elektronicznych bransoletek z chipem dla całej rodziny, gdy odległość między chipami przekroczy ustaloną liczbę metrów, rozlegnie się alarm,

- starsze dziecko można wyposażyć w telefon komórkowy z numerami do najbliższych oraz z zainstalowaną aplikacją rodzicielską z możliwością monitorowania urządzenia,

- nie zakładaj dziecku koszulki z imieniem, obca osoba może to wykorzystać zwracając się do niego po imieniu, a dziecko pomyśli że to znajomy, któremu może zaufać,

- dziecko musi wiedzieć, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi, ani przyjmować od obcych osób prezentów oraz słodyczy, nie może wsiadać do samochodu osoby nieznajomej, ani przyjmować propozycji wspólnego spaceru, natychmiast musi poinformować rodziców o takim zdarzeniu,

- w przypadku, gdy dziecko zaginie poszukiwania rozpoczynaj natychmiast, zawiadamiając służby.