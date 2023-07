Katarzyna Cichopek na tajemniczych wakacjach. Czas spędza na... nurkowaniu! „To był mój pierwszy raz w Morzu Śródziemnym”

Wakacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Zapozowali do wspólnego zdjęcia

Wakacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Zapozowali do wspólnego zdjęcia

Uwielbiana przez widzów para wybrała się na rodzinne wakacje – zobaczcie zdjęcia z ich letniego wyjazdu. Sylwia Dabrowa / Polska Press / Archiwum

Gwiazdorska para niejednokrotnie udowadniała, że niestraszne jej podróże. Zakochani co jakiś czas relacjonują swoje wojaże do zagranicznych lokalizacji. Jakiś czas temu wypoczywali we Włoszech, jeszcze wcześniej spędzili cudowne chwile w Izraelu. Tym razem prawdopodobnie chcieli pozostać bardziej tajemniczy, bowiem nie zdradzili dokładnego miejsca swojego pobytu – wiadomo tylko, że wypoczywają nad Morzem Śródziemnym.

Cichopek i Kurzajewski pochwalili się na Instagramie wspólnym zdjęciem: