Już niebawem 10 Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach

Dwa dni atrakcji na niebie i ziemi – Piknik w Gryźlinach hucznie świętuje 10. urodziny!

W sobotę 6 lipca zapraszamy publiczność w godz. od 16:00 do 22:00, natomiast w niedzielę 7 lipca w tradycyjnych godzinach Pikniku, a więc od godz. 10:00 do 18:00. Warto zarezerwować już ten termin, zakupić bilet i szykować się na niezwykłe emocje! Będzie głośno, mocno, z efektami wizualnymi i pirotechnicznymi, choć nie zabraknie romantycznych balonów i old timerów, a także atrakcyjnych stref i wystawców na ziemi.

Lądowisko Gryźliny, ul. Lotnicza 2A, 11-015 Gryzliny, Poland

6-7 lipca 2024 roku

Niesamowite wrażenia dźwiękowe i wzrokowe zapewni wszystkim głośny przelot formacji M-346 Demo Team z 41 Baza Lotnictwa Szkolnego i 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Na gryźlińskim niebie pokażą się dwa samoloty odrzutowe M-346 Bielik. To włoska konstrukcja, którego prędkość maksymalna to ponad 1000 km/h. Można się zatem spodziewać przelotów ocierających się o prędkość dźwięku! Samoloty M-346 pojawiły się na wyposażeniu Wojska polskiego w 2016 roku zastępując legendarne Iskry. Na co dzień służą do szkolenia przyszłych pilotów samolotów bojowych. Przelot Bielików jest zaplanowany na niedzielę 7 lipca.

Wojciech Gawor

Efekty dźwiękowe zapewni również „Fundacja Eskadra”, która zajmuje się odbudową i przywracaniem do pełnej sprawności samolotów służących w Polskich Siłach zbrojnych po 1945 roku. Obecnie Fundacja eksploatuje dwa samoloty historyczne - jeden typu SB Lim-2 (dwumiejscowy MiG-15 UTI) z 1953 roku i jeden Lim-2 (MiG-15bis) jako jedyny latający na świecie samolot tego typu zbudowany w Polsce (1955rok). Obydwa samoloty odrzutowe zobaczymy w Gryźlinach, zarówno 6, jak i 7 lipca.