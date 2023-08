Joseph Conrad. Dziś 99. rocznica śmierci pisarza. 6 ciekawostek o autorze „Jądra ciemności” i „Lorda Jima”. Tego o nim nie wiedzieliście

Kim był Joseph Conrad?

Joseph Conrad. Nietypowe oświadczyny i polski akcent. 6 ciekawostek na temat pisarza

2. Korzeniowski został marynarzem, co nie było karierą typową dla Polaka. Wiele osób nie wiedziało, jak zapisywać jego nazwisko, w dokumentach widnieje ono w trzynastu różnych wersjach!

3. Joseph Conrad języka angielskiego zaczął uczyć się dopiero, pływając na statkach, miał wtedy trochę ponad dwadzieścia lat. I choć swoje utwory pisał właśnie w tym języku, to podobno do końca zachował polski akcent, a badacze jego twórczości wskazują, że widać w tekstach struktury zaczerpnięte z polskiej składni.

4. Jego oświadczyny z Angielką Jessie George można zaliczyć do nietypowych. Podobno pisarz zabrał osiemnastoletnią wówczas dziewczynę do National Gallery, a następnie powiedział: „Słuchaj, […], długo już nie pożyję i nie zamierzam mieć dzieci. Ale tak sobie myślę, dodał, wzruszając ramionami, że może warto, abyśmy spędzili razem kilka szczęśliwych lat?”. Jessie się zgodziła i para poszła na lunch, w trakcie którego… nikt nic nie mówił. Przez kilka kolejnych dni Conrad miał nie odzywać się do swojej narzeczonej, co również mogło wprawić ją w zakłopotanie.