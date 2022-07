„Jako nauczyciele nie powinniśmy wymagać od siebie rzeczy niemożliwych”. O wypaleniu zawodowym w szkole rozmawiamy z Małgorzatą Osowiecką

"W głowie często mamy ideał nauczyciela jako osoby, która zawsze jest otwarta i chętna do dyskusji. On nie jest prawdziwy i myślę, że warto o tym mówić. Jako nauczyciele nie powinniśmy wymagać od siebie rzeczy niemożliwych. Jesteśmy tylko ludźmi. Ważne są więc: tolerancja dla siebie samego, obserwacja swojego środowiska oraz kwestia dopasowania do zawodu" – mówi Małgorzata Osowiecka.

Archiwum prywatne Małgorzaty Osowieckiej