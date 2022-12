Jak zrobić świąteczne porządki? Sposoby na błyskawiczne sprzątnięcie mieszkania. Sprawdź, jak szybko ogarnąć dom i nie zwariować

Świąteczne porządki – kiedy zacząć? O tym warto pamiętać!

Rodzinne sprzątanie przed świętami. Wyznacz wszystkim domownikom zadania do wykonania

Bałagan w domu nie robi się sam, a im więcej osób w mieszkaniu, tym więcej mamy do sprzątania. Koniecznie więc zaangażujmy wszystkich domowników w świąteczne porządki i podzielmy się sprawiedliwie zadaniami. Nie wyręczajmy dzieci w sprzątaniu ich pokoju, bo porządkowanie własnego otoczenia to dobry element nauki samodzielności. Dzięki wspólnej pracy sprawnie uda nam się to zrobić, a rodzinne sprzątnie to też fajny moment na rozmowy, zabawę i wygłupy, dzięki czemu porządki nie będą tylko przykrym obowiązkiem.