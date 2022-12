Co zrobić, żeby ścięta choinka nie gubiła igieł? Sprawdź najlepsze domowe triki. Jak przedłużyć trwałość świątecznego drzewka?

Żywa choinka na Boże Narodzenie: kiedy kupować świąteczne drzewko? O tym warto pamiętać

Ubieranie choinki to jeden z najmilszych momentów w czasie przedświątecznych przygotowań. Ta niezwykła tradycja jest kultywowana prawie w każdym domu. Elegancko wystrojone choinkowymi ozdobami i kolorowymi światełkami drzewko to najważniejszy element świątecznej dekoracji domu. Większość z nas wybiera na Boże Narodzenie żywą choinkę, którą tworzy we wnętrzu wyjątkową atmosferę. Najczęściej kupujemy drzewko ścięte, które ustawiamy w domu na specjalnym stojaku. Niestety choinka pozbawiona korzeni często szybko gubi igły i traci swoje walory wizualne. Najlepiej kupić choinkę ciętą kilka dni przed Bożym Narodzeniem, żeby mieć pewność, że podczas świąt będzie się nienagannie prezentowała. Świeże drzewko poznamy po tym, że ma elastyczne, gęste i giętkie oraz intensywnie zielone gałązki, warto więc zwrócić na to uwagę podczas zakupu.