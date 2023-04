Jak wyjechać na Erasmusa mając powyżej 30 lat? To możliwe dzięki specjalnym kursom. Na czym polegają?

Czym jest program Erasmus+?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej będący kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych już od 1998 roku. Erasmus+ skupia się na działaniach w zakresie edukacji i szkoleń. Ma za zadanie wspierać uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców oraz wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Wyjazd na Erasmusa powyżej 30. roku życia

Jeśli nie jesteś już studentem i bliżej ci trzydziestki niż dwudziestki, to jeszcze nic straconego. Dalej masz możliwość skorzystania z wyjazdów w ramach współpracy z programu Erasmus+. Wyjazd dla osób po studiach różni się od tego, co jest oferowane studentom. Studenci najczęściej korzystają z opcji wymiany studenckiej, podczas której studiują na zagranicznej uczelni.

Osoby po studiach, jeśli korzystają z opcji wyjazdu, to wybierają kursy szkoleniowe. Takie kursy najczęściej trwają około tygodnia i są organizowane w różnych miejscach na mapie Europy. Kursy szkoleniowe organizowane z funduszy Erasmus+ są przeznaczone głównie dla osób związanych z edukacją młodzieży. Wyjazd do jednego z europejskich krajów na takie warsztaty to możliwość podniesienia kwalifikacji głównie dla nauczycieli i wykładowców.

Takie kilkudniowe kursy szkoleniowe pozwalają na poznawanie nowych ludzi z całej Europy i naukę nowych rzeczy. Podczas wyjazdów można zwiedzić między innymi: