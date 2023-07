Jak wybierać mieszkanie dla seniora? Sprawdź, jak znaleźć idealne lokum dla osób starszych. O tym koniecznie pamiętaj przed zakupem Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Kupowanie i urządzanie mieszkania kojarzy się z osobami młodymi, które chcą się ustatkować i uwić rodzinne gniazdko. Jednak według danych z GUS co piąta osoba w Polsce jest seniorem i wiele starszych osób również nabywa nieruchomości. W 2040 roku co czwarty Polak będzie miał 65 lat lub więcej. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę szukając mieszkania dla rodziców czy dziadków. Sprawdź koniecznie, o czym nie wolno zapomnieć, wybierając mieszkanie dla seniora.