Jak uczyć dzieci rozpoznawać fałszywe treści w internecie? Ekspertka ds. dezinformacji przedstawiła przydatne narzędzia OPRAC.: Barbara Wesoła

Nauka krytycznego myślenia to coś, czego dzieci powinny być uczone w dobie fake newsów. Do weryfikacji nieprawdziwych treści są też popularne narzędzia. Daria Nepriakhina/Unsplash

Fake newsy, dezinformacja i misinformacja to codzienność w sieci. „Młodzież jest najbardziej podatna na dezinformację szerzącą się w mediach społecznościowych, dlatego kluczowe jest edukowanie uczniów do krytycznego myślenie i rozpoznawania fałszywych informacji” – oceniła Paula Rejkiewicz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Ekspertka ds. dezinformacji przypomniała też o kilku przydatnych narzędziach do filtrowania fake newsów.