Jak szybko poprawić makijaż? Praktyczne porady, gdy brak czasu, a make–up wymaga odświeżenia

W pracy, po wyjściu z biura, a przed odebraniem dzieci ze szkoły, po siłowni lub przed wieczorną imprezą – makijaż może wymagać odświeżenia o różnych porach dnia, choć nie zawsze jest na to czas. Bywa, że zbierający się podkład czy rozmazany tusz zaskakują w najmniej oczekiwanych momentach. Jak wtedy sobie z nimi poradzić? Najlepiej szybko, ale skutecznie. Jest to możliwe przy wykorzystaniu zaledwie kilku kosmetyków lub przyborów, które bez problemu zmieszczą się w damskiej torebce.

Wiosna i lato nie sprzyjają trwałości make–upu

Jak szybko i skutecznie poprawić makijaż, gdy brak czasu? Kilka porad

Jeżeli pojawia się problem zrolowanego czy zwarzonego podkładu , bibułki matujące także powinny sobie z nim poradzić. A co jeśli na twarzy mamy plamy od podkładu, który zszedł, na przykład w okolicach nosa, co jest częste u osób zmagających się z katarem? Wówczas braki można uzupełnić korektorem . Zajmuje on mniej miejsca w torebce i lepiej kryje. Wystarczy nałożyć odrobinę i delikatnie wklepać czystymi palcami bądź gąbeczką, a następnie zmatowić pudrem .

Bywa, że na policzkach zauważamy obsypujący się tusz do rzęs. Można się go bez problemu pozbyć, delikatnie strzepując wacikami lub zdejmując patyczkami kosmetycznymi. Ważne, by były suche, a także, aby nie przykładać ich mocno do twarzy.

Podczas intensywnego dnia nasze brwi mogą wymagać odświeżenia. Poprawmy ich koloryt tymi samymi kosmetykami, które stosujemy do makijażu porannego, jak cienie.