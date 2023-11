Jak skutecznie uczyć się do sprawdzianów i egzaminów? Tych metod powinni uczyć w szkole. Sprawdzone naukowo i nie ma mowy o nudzie!

Jak się uczyć, aby zapamiętać

Matura 2024 to egzamin, który wymaga zaprezentowania ogromnych ilości informacji. Ilość materiału to powtórzenia, a także do nauczenia od podstaw może przerażać. Na szczęście istnieją różne techniki zapamiętywania, których celem jest uczenie się tak, aby informacje zostały z nami w pamięci długotrwałej. Warto je wykorzystać podczas powtórek do egzaminów, ale nie tylko.

Sprawdzone metody, które jeśli wdrożysz w życie, sprawią, że nauka do sprawdzianów w roku szkolnym lub nauka języka obcego będzie nie tylko bardziej skuteczna, ale także przyjemna i bez grama nudy!

Bierne kilkukrotne czytanie jednego materiału do nauki to zdecydowanie najmniej efektywna strategia uczenia się. Oszczędzaj czas i jej nie stosuj! – pisze Radosław Kotarski, w książce Włam się do mózgu.

Metody, które naszym zdaniem, są najbardziej cenione i potwierdzone badaniami, podzielimy na dwie grupy: