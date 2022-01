Instagram vs. rzeczywistość. Ta dziewczyna pokazuje, jak wygląda prawda [ZDJĘCIA] ak

Kim Britt doskonale rozprawia się z ideałami z Instagrama, pokazując, jak wygląda prawdziwe życie, którego nie widać zza perfekcyjnie wystylizowanych ujęć. Instagram vs. rzeczywistość: zobaczcie sami to starcie!

Przeglądając Instagrama, masz poczucie, że wszyscy mają lepsze życie od twojego? Łatwo wpaść w tę pułapkę, nawet jeśli staramy się myśleć krytycznie. Jeśli zbyt często wyłączasz Insta z myślą, że inni są od ciebie ładniejsi, mają ciekawsze życie, lepszych partnerów, a przynajmniej robią lepsze zdjęcia, dodaj do obserwowanych Kim Britt ze Szwajcarii. Ta dziewczyna doskonale rozprawia się z ideałami z Instagrama, pokazując, jak wygląda prawdziwe życie, którego nie widać zza perfekcyjnie wystylizowanych ujęć. Instagram vs. rzeczywistość: zobaczcie sami to starcie!