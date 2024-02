Ślubne zwyczaje. Co przynosi szczęście, a co pecha? Lepiej sprawdź! Agnieszka Aulich

Pierwszy taniec młodej pary, zbite kieliszki, welon panny młodej, krojenie tortu; zwyczaje związane z tym, jak przebiega ceremonia ślubna i co się dzieje na weselu - mają być zapowiedzią szczęścia i pomyślności w małżeństwie. Weselne zwyczaje i przesądy związane ze ślubem są bardzo liczne, ale czy wiecie, co zrobić, żeby nie mieć od razu dzieci albo jak sprawić, żeby mieć więcej do powiedzenia w związku? Sprawdź, jakie są zwyczaje weselne. Mogą dać do myślenia!