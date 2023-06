Huśtawki z niesamowitym widokiem w Polsce. Miejsca, w których poczujecie się całkiem beztrosko - gdzie się znajdują?

Chociaż zamki, twierdze i inne zabytki są piękne, czasem wszystko czego nam trzeba to chwila odpoczynku i miejsce, w którym możemy po prostu zwolnić. Jeżeli szukacie takich lokalizacji, mamy dobrą wiadomość - w naszym kraju jest ich mnóstwo. Każde jest niepowtarzalne, jednak łączy je jedno - obecność huśtawek z niesamowitym widokiem. Gdzie w Polsce znajdują się atrakcje, dzięki którym poczujecie się całkiem beztrosko?

Huśtawki z niesamowitym widokiem w Polsce. Miejsca, w których poczujecie się całkiem beztrosko

Jeżeli kiedykolwiek patrzyliście z zazdrością na zdjęcia znajomych, którzy w zagranicznych destynacjach podziwiali piękne widoki - to artykuł w sam raz dla was. Żeby doświadczyć podobnego uczucia nie musicie nawet przekraczać granic kraju - Polska może poszczycić się miejscami, które zapierają dech w piersiach. Co najlepsze, można oglądać je... z huśtawek! Zobaczcie, gdzie znajdziecie te wyjątkowe miejsca i poczujcie się jak beztroskie dzieci.

Huśtawka na plaży w Redłowie

Plaża w Redłowie jest świetnym miejscem na letni odpoczynek dla turystów i mieszkańców Trójmiasta. To także popularne miejsce spotkań tamtejszej młodzieży i miejsce, w którym zlokalizowana jest popularna huśtawka na plaży. Konstrukcja pojawia się na wielu zdjęciach w mediach społecznościowych - dlaczego? Widok z niej jest przepiękny - zobaczcie sami.

Huśtawka nad Stawem Browarnym

Staw Browarny to malownicze miejsce położone na Nowym Mieście w Poznaniu. Zielone tereny wokół akwenu zachęcają przyjezdnych do spacerów. To właśnie tam znajdziecie drewnianą huśtawkę, z której rozciąga się widok na las.

Huśtawki na Helu

Hel to jedna z ulubionych destynacji miłośników nadmorskiego wypoczynku. Na tamtejszych plażach jest kilka huśtawek - jedną z nich jest ta na plaży w Jastarni. Jeżeli spędzacie wakacje w tej miejscowości, koniecznie zajrzyjcie tam o zachodzie słońca, kiedy niebo mieni się intensywnymi kolorami.

Huśtawka nad rzeką Świder

Rzeka Świder jest prawym dopływem Wisły i znajduje się na Mazowszu. Kręty bieg rzeki, piaszczyste dno i niewielka głębokość i malownicze widoki sprawiają, że miejsce to stało się popularne wśród kajakarzy. Często spotkać tam można także wycieczki. Jeżeli nie jesteście fanami spływów kajakowych, możecie podziwiać okolicę siedząc na huśtawce w miejscowości Kopki.

Huśtawka nad Jeziorem Nidzkim

Zlokalizowane w woj. warmińsko-mazurskim jezioro jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów - znajduje się na końcu Szlaku Puszczańskiego. Co ciekawe, akwen jest najmniej zmienionym przez działalność człowieka jeziorem w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. To sprawia, że jeszcze bardziej chce się na nie patrzeć… na szczęście można to zrobić, siadając na tamtejszej huśtawce.

Huśtawka w Dusznikach-Zdroju

Duszniki-Zdrój znajdują się na jednym z najpiękniejszych terenów w Polsce - powiecie kłodzkim. Miasto położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej może poszczycić się wieloma zabytkami i atrakcjami turystycznymi, jednak obiekt, o którym wspominamy mieści się w krainie ciszy i spokoju - lesie. To miejsce, w którym z pewnością można zapomnieć o wszystkich przyziemnych problemach. Niedaleko znajduje się także huśtawka umocowana na gałęzi wiekowego drzewa - obie zlokalizowane są na terenie ośrodka spa.

Huśtawka nad Jeziorem Białym Augustowskim

Nad brzegiem augustowskiego jeziora znajduje się prosta huśtawka, która, choć wygląda zupełnie zwyczajnie, stanie się waszą ulubioną. Jej zalety dostrzeżecie od razu po ujrzeniu rozciągających się z niej malowniczych widoków. Warto pójść tam wcześnie rano lub wieczorem - każda z tych pór, oglądana z prostej konstrukcji, nabiera magicznego charakteru.

Huśtawka w Parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu

Tajemniczy park, który obejmuje część województwa mazowieckiego i lubelskiego, charakteryzują łagodne wzgórza i kręte ścieżki rzeki Bug. Przemierzając te malownicze tereny pamiętajcie o uważnej obserwacji otoczenia - być może napotkacie wzrokiem huśtawkę nad brzegiem rzeki. Jeśli tak, polecamy zatrzymać się i pozwolić sobie na chwilę zabawy.

Huśtawka nad Jeziorem Dejguny

Wracamy do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro Dejguny to kolejny akwen, który doczekał się huśtawki nad brzegiem. Jeżeli podczas pobytu w tamtych okolicach chcecie poczuć się jak w filmie, koniecznie rozgośćcie się na tym niepozornym kawałku drewna o zmierzchu lub świcie.

Źródło: Instagram

