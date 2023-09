Grzyby warte fortunę w polskich lasach. Wyrosły po… stu latach, a ich ceny przyprawiają o zawrót głowy

Gąska sosnowa, czyli „Święty Graal grzybiarza”. Jak wygląda?

Gąska sosnowa, zwana także „opieńką matsutake” lub „opieńką sosnową”, to jeden z najsmaczniejszych grzybów na świecie. Oficjalna nazwa tego grzyba to „Tricholoma matsutake” – orientalnie brzmiący drugi człon przywodzi na myśl kraje azjatyckie – i słusznie. Gąska sosnowa rośnie najczęściej w Azji (m.in. Japonii, Chinach, Bhutanie, Laosie czy obu Koreach), choć i tam trzeba się jej naszukać. Dawniej jej występowanie notowano także w krajach skandynawskich czy nadbałtyckich (również w Polsce), oraz w Ameryce Północnej.

Grzyby warte fortunę wyrosły w polskich lasach po… stu latach

W Polsce odnalezienie gąski sosnowej odnotowano tylko raz – w 1921 roku. Od tamtego czasu miała w naszym kraju status gatunku wymarłego, jednak po ponad stu latach znów zawitała do rodzimych lasów – w 2021 roku znalazła je w gminie Zawoja (woj. małopolskie) pani Beata Starowicz.

Gdy w ubiegłym roku rozpoznałem te grzyby jako gąski sosnowe, początkowo wzbudziło to dużo wątpliwości... Jednak miałem rację, to na 100 proc. ta gąska – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” grzyboznawca Wiesław Kamiński.

Trzeba zaznaczyć, że gąski sosnowe można pomylić z innymi, trującymi grzybami. Poszukiwania opieńków matsutake powinni więc prowadzić doświadczeni grzybiarze, a jeśli to niemożliwe – zbiory powinny trafić do profesjonalisty, który pomoże w potwierdzeniu ich autentyczności .

Dwukrotne zbiory tej gąski w Beskidach pozwalają stwierdzić, że to właśnie jedno z miejsc, do których warto jeździć na udane „łowy" .

Wow, ta gąska to naprawdę niesamowite odkrycie

Ile kosztuje gąska sosnowa i jakie ma właściwości?

Gąski sosnowe są niezwykle cenione w Japonii – ich owocniki wręcza się nawet w ramach prezentu ślubnego! W kuchni przyrządza się je podobnie do innych grzybów – najczęściej z jajkiem, ryżem lub morskimi glonami. Matsutake świetnie sprawdzą się także w zupach i sosach .

Grzybom tym w Azji przypisuje się także właściwości przeciwnowotworowe i wzmacniające odporność - nic więc dziwnego, że kosztują krocie. Za kilogram japońskich gąsek sosnowych trzeba zapłacić nawet do blisko 2 tys. dolarów. Importowane okazy są jednak dużo tańsze – koszt za kilogram to ok. 90 dolarów.

Źródło: ekologia.pl, Facebook, pysznosci.pl