Gospodarka. Warmia i Mazury chcą dać się poznać inwestorom Witold Chrzanowski

Województwo warmińsko-mazurskie może być postrzegane nie tylko jako region atrakcyjny przyrodniczo i turystycznie. W ramach swoich inicjatyw chce podkreślić walory, które decydują o tym, że jest to idealna przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki priorytetowemu podejściu do ekologii, nowoczesnym technologiom oraz niespotykanej czystości powietrza „Kraina Tysiąca Jezior” jest najlepszym miejscem do życia, relaksu, ale również rozwoju biznesu.