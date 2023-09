Centrum dystrybucyjne Lidl w Gietrzwałdzie: Wartość dla gminy vs. obawy ekologiczne

Sprawa ta, została skierowana do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji, czyli do starosty, który zgodnie z orzeczeniem sądu nie wywiązał się z obowiązku ustalenia stron postępowania administracyjnego. Skargę na tę decyzję wojewody złożyli właściciele okolicznych działek, którzy nie zostali uwzględnieni, jako strona postępowania. Dodatkowo, władze gminy, sieć Lidl oraz właściciel gruntu, na którym ma powstać centrum, czyli PW Rolłajsy Sp. z o.o., również odwołali się od decyzji wojewody i przekazali sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Mieszkańcy gminy Gietrzwałd oraz wierni z Komitetu Obrony Gietrzwałdu przeciwstawiają się budowie centrum Lidla nie tylko ze względów religijnych, ale także obawiają się skutków dla środowiska. Obliczyli, że rocznie do ich miejscowości może trafić aż 154 tys. ton niebezpiecznych odpadów, w tym 3250 ton azbestu, freonów, zużytych filtrów oraz odpadów zawierających rtęć, tzw. HCFC, HFC i inne.