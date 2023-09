Google Flights: jak korzystać z wyszukiwarki połączeń lotniczych? Poznaj przydatne funkcje, które pomogą ci zaplanować podróż

Czym jest Google Flights?

Chcesz łatwo zaplanować podróż? Odkryj przydatne funkcje popularnej wyszukiwarki lotów. CentralITAlliance / iStock / Getty Images Plus

Google Flights to przede wszystkim wyszukiwarka połączeń lotniczych, choć skrywa także sporo innych, całkiem przydatnych funkcji (o których nieco później). To wyszukiwarka stworzona przez przedsiębiorstwo Google, dlatego ułatwiony dostęp mają do niej użytkownicy Google Chrome, co nie wyklucza jednak tego, że mogą z niej korzystać także ci, którzy używają innych przeglądarek internetowych. Google Flights stanowi część Google Travel – narzędzia, w którym można zaplanować swoją podróż od początku do końca.