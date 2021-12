Gdzie robione jest w Polsce szkło? Ponad 100 przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym kilka dużych hut szkła. Jak powstaje szkło?

Produkcja szkła w Polsce. Jak i gdzie to się robi?

Piasek kwarcowy i wysoka temperatura to podstawa, niezbędna do powstania szkła. Przy szkle tradycyjnym potrzebne są też związki chemiczne gwarantujące bezbarwność i trwałość. Do uzyskania koloru wykorzystuje się tlenki metali. Ponadto huty szkła wykorzystują tzw. stłuczkę szklaną, czyli szkło, które pochodzi z recyklingu. Piasek kwarcowy to około 3/4 składu szkła , jest to również najbardziej powszechna skała osadowa na Ziemi. Wydobywa się ją w specjalnych złożach. Warto pamiętać również o sodzie, która wpływa na temperaturę topnienia i ma wpływ na właściwości szkła, natomiast wapień jest stabilizatorem, który sprawia, że szkło nie rozpuszcza się w wodzie.

Produkcja szkła. Jak powstaje szkło?

prasowanie masy szklarskiej,

ciągnięcie,

walcowanie,

proces wytłaczania w formach.

„Szkło przez okres kilku tygodni musi samoczynnie stygnąć i stwardnieć, żeby mogło być użyte. Proces technologiczny produkcji szkła składa się z kilku etapów. Powstawanie szkła to żmudny proces, bowiem produkcja odbywa się w wysokiej temperaturze, co sprawia, że musi upłynąć wiele czasu, aby taki wyrób mógł nadawać się do użytku. Piasek z innymi dodatkami jest mieszany i topiony w specjalnym piecu, gdzie temperatura znacznie przekracza 1000 stopni. Hutnicy za pomocą długiej rury wyjmują szklaną masę, która przypomina ciągnący się klej. Specjalne dmuchawy zapewniają odpowiedni kształt masy. Szklane przedmioty wkładane są do urządzenia zwanego sprężarką, które przyśpiesza proces stygnięcia” – informuje Saint-Gobain, francuski koncern przemysłowy produkujący m.in. szkło.

Najprościej rzecz ujmując, najpierw miesza się odpowiednie proporcje składników: piasek, węglan sodu, dolomit, tlenek glinu oraz środki klarujące lub barwiące. Mieszaninę wkłada się na 24 godziny do pieca ustawionego na 1500 stopni Celsjusza. Ciecz specjalnymi rurami spływa do innej części maszyny, a tam mechanicznie wydmuchiwana jest bańka. Trafia ona do formy, która nadaje szkłu kształt. Po nadaniu formy szkło jest ogrzewane i powoli studzone. Wcześniej wszelkie czynności produkcyjne wykonywał człowiek. Teraz są od tego maszyny.